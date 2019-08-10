Вадим Скрипченко: Если Глеб приведет себя в порядок, он поможет «Ислочи» 10.08.2019, 14:06

Вадим Скрипченко

Главный тренер «Торпедо»-БелАЗ» поделился мнением о переходе Александра Глеба в «Ислочь».

Слова Вадима Скрипченко приводит «Трибуна».

- Потери в матчах с командами, которые также ведут борьбу за высокие места, уплотняют еврокубковую зону. Как на это реагирует команда?

– В любом случае нацелены сражаться за места в верхней части таблицы. Первое трио оторвалось. Это БАТЭ, брестское «Динамо» и «Шахтер». Но есть «Торпедо», «Ислочь» и минское «Динамо». Мы не теряем оптимизма. Надо проходить отрезок без очковых потерь. Таких как сегодня. Во всяком случае дома надо брать свои баллы, чтобы хотя бы стараться вклиниться в борьбу за призовые места.

- Вы говорите об «Ислочи», а она подписала Глеба. Как оцените усиление конкурентов?

– Не хотелось бы отвечать на этот вопрос. Да, мы знаем Александра как квалифицированного футболиста. «Ислочь» в имиджевом плане сработала хорошо. Взять сейчас Глеба, даже в таком возрасте, — это большой имиджевый плюс. Если Александр приведет себя в порядок, он поможет «Ислочи». Насколько сможет помочь, покажет время. Впрочем, наша задача никак не меняется в зависимости от того, кого приобретают конкуренты, – сказал Скрипченко.