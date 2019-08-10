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Максим Винярский: Пора возвращать украденное

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  • 10.08.2019, 20:15
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Максим Винярский: Пора возвращать украденное
Максим Винярский

Как долго будем ждать, пока за нас кто-то решит наши проблемы?

«Вы же сами все понимаете», - многие слышали эту знаменитую фразу. К месту и не к месту ее любят изрекать те, кто попирает наши права либо потворствует этому. Она висит в спертом воздухе всех диктатур. Бывает, что общество привыкает дышать этим отравленным смрадом и отторгает нормальный, чистый воздух, пишет координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский для Telegram-канала «Баста!».

Раз за разом отбирая наши права и свободы, нас приучают обходиться лишь их имитацией, да еще требуют делать вид, что так и надо. Право на свободу собраний. Право на защиту и справедливое судебное разбирательство. Право на труд и его достойную оплату. Право на распространение информации. Избирательное право.

Единственный способ отстоять эти права - пользоваться ими в полном объеме, раз за разом отказываясь признавать их «кастрированную» версию. Это не понравится диктатору и его чиновникам. Возвращая себе свои права, мы тем самым угрожаем сохранности всего, что они наворовали у нас, пользуясь своим положением и пресекаем возможность воровать у нас впредь. Потому и не понравится, это понятно. Но у меня вопрос к другой части общества, которая периодически сетует на плохую жизнь, но при этом косо смотрит на тех, кто пытается что-то изменить. Вопрос простой: как долго будем ждать, пока за нас кто-то решит наши проблемы?

Впереди — решающий год для нашей страны. Идут тайные переговоры о сдаче суверенитета, звучат странные заявления представителей властей, ходят слухи о неких референдумах. Мы можем окончательно потерять Беларусь

Можно написать о том, что время на исходе, отступать дальше уже почти некуда. Но вы же сами все это тоже понимаете. У нас забрали почти все права, даже право на жизнь скоро может оказаться под вопросом, если вдруг запустят атомную станцию под Островцом.

Пора возвращать украденное. И первое право, которое мы вернем — это право самим решать свою судьбу.

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