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Белоруска Татьяна Холодович выиграла метание копья в первой лиге командного ЧЕ

  • 11.08.2019, 9:18
Белоруска Татьяна Холодович выиграла метание копья в первой лиге командного ЧЕ
Татьяна Холодович

Соревнования по легкой атлетике проходят в норвежском Саннесе.

После двух соревновательных дней национальная команда Беларуси занимает пятое место в первой лиге командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Саннесе, сообщает «Прессбол».

После 21 вида программы из 40 положение команд таково.

1.Португалия — 163. 2.Голландия — 140. 3.Норвегия — 139. 4.Турция — 137. 5.БЕЛАРУСЬ — 135. 6.Ирландия — 120. 7.Румыния — 118. 8.Словакия — 116. 9.Бельгия — 111. 10.Венгрия — 108. 11.Литва — 91.

Татьяна Холодович выиграла метание копья — 61,17. Вторые места у прыгуна в длину Владислава Булахова — 7,78, высотника Дмитрия Набокова — 2,18, толкателя ядра Алексея Ничипора — 19,90. Третий результат в метании молота у Глеба Дударева — 73,58.

В воскресенье станет известна команда, которой достанется единственная путевка в суперлигу.


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