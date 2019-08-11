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Вакансия дня: бургерная ищет дегустатора бекона за $1000 в день

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  • 11.08.2019, 19:52
  • 2,005
Вакансия дня: бургерная ищет дегустатора бекона за $1000 в день

Кандидат должен объяснить, почему именно он — лучший в этом деле.

Калифорнийская бургерная сеть Farmer Boys ищет человека, который готов дегустировать все блюда с беконом, которые есть в меню. Счастливчику обещают платить 1000 долларов за один день работы, пишет журнал «Нож».

Дегустатор должен будет проверить каждую полоску бекона в бургерах и салатах на вкус и толщину, а также дать экспертную оценку блюдам, которые еще находятся в разработке.

Чтобы получить работу, кандидат должен объяснить, почему именно он — лучший в этом деле и опубликовать соответствующий пост в своем инстаграме под хэштегом #FarmerBoysBaconIntern. Заявки можно оставлять до 20 августа, а 29 числа сеть объявит победителя на своей странице.


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