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В Беларуси хотят вернуть залоговую тару

18
  • 12.08.2019, 16:11
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В Беларуси хотят вернуть залоговую тару

Залог предполагается в размере около 20 копеек за одну единицу тары.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства выносит на общественное обсуждение проект указа о внедрении депозитной системы обращения потребительской упаковки. В эту залоговую систему могут включить бутылки и банки из стекла, пластика, металла. Залог предполагается в размере около 20 копеек за одну единицу тары. Обсуждение проекта проходит 12-22 августа, пишет myfin.by.

Согласно проекту, в Беларуси планируется внедрить депозитную (залоговую) систему обращения одноразовой упаковки для пищевых продуктов. Покупатель уплачивает за товар в потребительской упаковке сумму залога за тару, а при возврате пустой тары получает деньги обратно.

В Минжилкомхозе полагают, что благодаря этой системе в Беларуси увеличится в 2,1-2,4 раза сбор отходов упаковки, в том числе пластиковых бутылок - в 3-3,3 раза. Также это позволит уменьшить захоронения коммунальных отходов на 10%, дополнительно переработать около 85 тыс. тонн отходов стекла, 23 тыс. тонн пластика и 360 тонн отходов алюминия.

Подобные системы действуют во многих странах, в том числе в США, Германии, Швеции, Норвегии, а также Эстонии и Литве. Ряд стран обсуждают возможность ее внедрения (Австрия, Бельгия, Франция, Латвия и др.)

Создание депозитной системы планируется обеспечить за счет инвестора без привлечения бюджетного финансирования.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору публичного обсуждения (Минжилкомхоз) с 12 по 22 августа включительно.


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