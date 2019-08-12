Cколько человек потеряла белорусская промышленность за семь лет? 2 12.08.2019, 17:56

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Особенно сократилась численность занятых в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

За последние семь лет численность работников, занятых в промышленности, сократилась на 205,6 тысячи человек — с 1084,9 тысячи в 2011 году до 879,3 тысячи в 2018-м. Об этом свидетельствуют данные Белстата, пишет tut.by.

За семь лет ощутимо сократилась численность занятых в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 33,9 тысячи человек), производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 34,3 тысячи человек), производстве транспортных средств и оборудования (на 22,9 тысячи человек), металлургическом производстве (на 16,7 тысячи). Работающих на производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий стало меньше на 13,1 тысячи человек, на производства химических продуктов — на 8,3 тысячи человек. Единственная сфера промышленности, где по сравнению с 2011 годом увеличилось количество работающих, — это производство основных фармацевтических продуктов и препаратов. Там стало работать на 1,3 тысячи человек больше.

Больше всего человек в прошлом году работало в сфере производства продуктов питания, напитков и табачных изделий — 139,5 тысячи человек. Следом идет снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 92,7 тысячи человек, на третьем месте — производство машин и прочего оборудования, 86,4 тысячи человек. Меньше всего человек было занято в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов — 10,1 тысячи человек.