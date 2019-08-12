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Белоруска более полугода держала подпольное казино в Домодедово

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  • 12.08.2019, 22:02
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Белоруска более полугода держала подпольное казино в Домодедово

Под подпольное казино было приспособлено нежилое помещение.

В Подмосковье российские правоохранители разоблачили владелицу подпольного казино. Ею оказалась 29-летняя гражданка Беларуси, пишет сайт vmo24.ru.

Суд Домодедовского городского округа признал белоруску виновной в том, что она организовала азартные игры. Под подпольное казино было приспособлено нежилое помещение в Домодедово. Подпольное игровое учреждение действовало с июля 2018 года по февраль 2019-го, когда белоруску задержали.

В России казино могут существовать только в специальных игровых зонах. Их наличие в других местах является незаконным.

Владелицу казино оштрафовали на 300 тысяч рублей (около 4,5 тысяч долларов). Её напарник и соорганизатор казино сбежал и объявлен в розыск.


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