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Die Welt: Новая волна демократических восстаний идет по всему миру

  • 13.08.2019, 13:11
Die Welt: Новая волна демократических восстаний идет по всему миру
Фото: AFP

Какие выводы можно сделать из последних событий?

"После 20 лет правления Владимира Путина Россия превратилась в чудовищное авторитарное полицейское государство, - считает журналист немецкого издания Die Welt Рихард Херцингер (перевод — inopressa.ru). - Постсоветский властный конгломерат Путина, состоящий из спецслужб, организованных преступных структур и ортодоксального духовенства, потерял сегодня последнюю видимость демократической легитимности".

"Даже если протестное движение недостаточно сильно для того, чтобы всерьез пошатнуть систему Путина, оно несет будоражащий посыл: наперекор всем кажущимся триумфам неоавторитарных систем стремление свободолюбивых людей к достойной жизни в условиях, соответствующих правовому государству и демократии, в мире несокрушимо", - отмечает издание.

"Об этом свидетельствует и продолжающийся протест граждан Гонконга против грозящего приобщения к господствующей идеологии со стороны тоталитарного режима Китайской Народной Республики. (...) Беспокойство Пекина растет по мере того, как самоуверенное гражданское общество Гонконга перед глазами мировой общественности обличает как идеологическую ложь культурно-релятивистское утверждение о том, что ввиду своей истории и менталитета Китай не подходит для демократии", - говорится в статье.

"Новая волна демократических восстаний по всему миру настигла либеральные демократии Запада в период грызущих сомнений в себе, подрывающих их защитные силы против авторитарных соблазнов. Свободный Запад должен взять пример с мужества демократических движений в России, Гонконге и других регионах (...). Борьба, которую ведут свободолюбивые люди в якобы далеких регионах мира, напоминает нам о том, что автократиям, получающим все большее распространение по всему миру, необходимо давать более решительный отпор, чем раньше", - заключает Die Welt.


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