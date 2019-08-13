Вице-президент российского «Сбербанка» предложил послушать музыку вместо ответа на неудобный вопрос 6 13.08.2019, 15:37

2,417

Cтудент задал вопрос о сниженной кредитной ставке в Чехии.

Вице-президент российского Сбербанка Андрей Шаров посетил всероссийский студенческий форум «Территория смыслов». В конце дискуссии один из участников форума задал топ-менеджеру компании вопрос о причинах сниженной ставки банка в Чехии (6,9% против 12,9% в России), пишет Tjournal.

Шаров похвалил молодого человека за вопрос и вместо ответа предложил посетителям послушать свою музыку.

Слушатель: Сейчас актуальное развитие малого бизнеса и в общем и целом развитие. Почему у Сбербанка процентная ставка по России 12,9%, а когда тот же Сбербанк его выдает в Чехии за 6,9%?

Шаров: Этот… Э-э-э… Я сейчас к помощнице Кати обращаюсь. Дело в том, что я привез два диска с собой. Этот парень точно заслужил диск за самый острый вопрос. Друзья мои, спасибо огромное за общение! (удивленный смех в зале) Это вам урок коммуникации! Я все-таки предпочел бы оставшиеся 30 секунд потратить на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу.

На сайте Сбербанка в Чехии указано, что минимальная ставка по ипотечному кредиту для физлиц составляет 2,89% годовых. Калькулятор «Домклик» от российского Сбербанка сообщает о «сниженных ставках» по ипотеке — от 7,6%.