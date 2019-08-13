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На завтра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

  • 13.08.2019, 18:09
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На завтра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра и град.

На ближайшие сутки по стране объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает Белгидромет, ночью по югу, днем 14 августа во многих районах страны ожидаются грозы.

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на ближайшую ночь и день 14 августа. Ночью по югу, днем во многих районах страны ожидаются грозы. В дневные часы на большей части территории Беларуси ожидаются сильные дожди, по юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду и град.

В столице гроза и сильный дождь прогнозируют в дневные часы 14 августа.


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