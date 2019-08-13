Революция продолжается Игорь Чубайс

13.08.2019, 19:44

Гражданский протест в РФ усилился.

Опыт Евромайдана.

Майдан начался, как известно, тогда, когда Янукович отказался от им же обещанной "ассоциации с Евросоюзом". В знак несогласия в центр Киева вышли десятки студентов... Через некоторое время Янук приказал применить дубинки и разогнать бунтарей. В ту ночь все храмы города били в колокола и стали местом укрытия для молодежи. А в центр Киева пришли и остались на площади тысячи новых протестующих... Тогда Рада приняла фашистские законы, запрещающие любые формы несогласия. В ответ на Евромайдан поехали защитники из всей Украины... Опыт Киева понятен. Всякий раз, на каждом новом витке властного произвола гражданский протест не прогибался, а становился еще более массовым, объединял все больше людей и оказывался победителем...

Московский протест, первые итоги.

Запрет на участие в выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов вызвал несогласие горожан. 27 июля на улицы и проспекты вышли тысячи москвичей. Режим попытался остановить шествия применяя грубую силу, но это ему не удалось, фактор силы не сработал. 3 августа на улицы города вышли прежние и новые недовольные, опять более тысячи протестантов было задержано, многие избиты. Через официальные СМИ власти развернули операцию запугивания. По ночам, как в 1937-ом, в домах устраивались обыски и задержания. Подробные репортажи об этом выходили в СМИ...

Ответом на полицейский беспредел стал 60-тысячный, под дождем, митинг на Сахарова 10 августа. Гражданский протест усилился. Как оказалось, страх поразил не граждан, а власть. Требования митингующих вышли за рамки предвыборной тематики и показали, что общество, во-первых, прекрасно сознает остроту сложившейся ситуации и понимает, что страна погружена в глубокий системно-политический кризис. (Это, в свою очередь, означает, что эффективность "геббельс-ТВ" равна нулю, говоря точнее, официальное телевидение контрпродуктивно, оно является дополнительным фактором усиливающим гражданский протест. Зомби-ящик – главное оружие коррумпированной номенклатуры, наносит теперь удар по самой номенклатуре.)

Во-вторых, мы видим, что граждане не просто адекватно понимают происходящее, но и готовы активно действовать и выходить на уличный протест.

Что говорят власти?

Пытаясь ответить на Московские шествия, чиновничество вновь демонстрирует свою несостоятельность. В период Перестройки, когда еще не было интернета, а протест уже стал массовым, газеты писали про "кучку экстремистов" нарушавших общественный порядок. Теперь, понимая, что протесты в столице может увидеть любой желающий, госпропаганда решила свалить все на приезжих, дескать, это не москвичи бузят, это "из других городов". Но вскоре кто-то "там" понял, что говорить подобное – это верх идиотизма, ведь Россия – единая страна. И теперь Маня Захарова и еще какой-то Климов из Совфеда нудно затягивают ново-старую пластинку про Запад – "это Запад, точно, Запад и, разумеется, через всемогущий ютюб". (Кстати, связь на Сахарова постоянно прерывалась). Думаю, что такая аргументация войдет в будущие учебники как пример предельной несостоятельности, а ее авторы поделят первое место на конкурсе "самый тупой пропагандист постСССР".

Есть и еще один индикатор "угасания властной энергии", о котором не могу не сказать.

Два первых протестных шествия сопровождались массовым силовым полицейским беспределом. Антироссийские "гвардейцы" били дубинками и шокерами всех, кто попадал им под руку. Общество отреагировало на происходившее глубочайшим возмущением. Даже, обычно равнодушная, аудитория западных СМИ была шокирована. Лица садистов в форме попали в видеозаписи и будут идентифицированы...

Но вот "третье действие" – митинг и шествие 10 августа, похоже, были гораздо менее кровавыми. Нелюдь в форме, бивший девушку в живот и кто-то, из-за кого пострадал инвалид-колясочник – это, пока, два случая, которые известны и которыми уже занимается независимая группа Телеграмм-канала "База". (Впрочем, возможно, я ошибаюсь и мой список неполный? Ведь телезритель иногда видит больше, чем болельщик, сидящий на трибуне.)

Говоря о реакции властей, добавлю пару слов о реакции руководителей. Мэр города, если бы государство было нормальным, должен был в сложившейся ситуации прийти на Сахарова – выслушать выступающих, сделать выводы и извиниться. Конечно, в действительности, мы ничего подобного не ждали. Мэр исчез, показав, что он ничего не может (кроме как устанавливать в каждом переулке несчетное количество фотофиксаторов), ничего не значит, и ни на что не способен. Диссонансным было и поведение президента. На сей раз он не погрузился в батискафе... В критический момент, когда столица возмущалась и закипала, он, с веселой компанией, катался по Крыму на мотоцикле... Нам очередной раз продемонстрировали – среди главных проблем этого квазигосударства – полное отсутствие диалога между властью и обществом...

И еще раз про Майдан.

Возвращусь к опыту наших соседей. Мы прекрасно помним – протест в Киеве завершился победой, но эта победа достигнута очень дорогой ценой – сотня убитых и сотни раненных защитников демократии. Сегодня власть должна понять – насилие над обществом ведет её к катастрофе! А как гражданам не допустить насилие над собой? Другими словами, что надо сделать, чтобы сохранить мирный характер московских шествий?

Начнем с того, что все близкие и родственники силовиков – их родители, жены, дети должны с ними поговорить. Оружие против мирных граждан, против соотечественников может применять только преступник! Россияне против россиян оружие не применяют!! Призывать к вооруженному противодействию соотечественникам в стране, где Конституция гарантирует все политические права, может только государственный преступник... Свой лимит на кровопролитие Россия давно исчерпала!!

В условиях неправомерного силового преследования участников мирных шествий, все дома, квартиры, храмы, театры, библиотеки и иные помещения нашего города должны быть открыты для скрывающихся от насилия. Так, в свое время, было в Польше, так было в Киеве, так, в случае необходимости, должно быть и в Москве...

Готовясь к "присоединению" Крыма, президент Путин сделал незабываемое заявление – пусть впереди идут женщины и дети, а мы посмотрим, как будут реагировать украинские военные. В нашей ситуации для оппозиции подобные действия абсолютно исключены. Но при организации согласованных шествий, во главе колонны должны идти те, кто старше, кто годится полицейским в отцы и деды. И каждый должен нести наш триколор! (Записываюсь в такую шеренгу)...

Продолжение следует...

Игорь Чубайс, kasparov.ru