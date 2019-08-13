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Ученые: Глобальное потепление грозит библейскими напастями

  • 13.08.2019, 20:37
Ученые: Глобальное потепление грозит библейскими напастями

Миру грозит нашествие саранчи.

27 июля туча кузнечиков накрыла Лас-Вегас, оказавшись в центре выпусков новостей, облетевших мир.

Они прилетели из пустыни, привлекаемые огнями большого города. В это же самое время облако насекомых вторглось в Йемен - государство, опустошенное гражданской войной и страдающее от нехватки продовольствия, пишет ВВС.

Второе вторжение меньше заинтересовало СМИ, хотя и имело намного более тревожные последствия: это была саранча, чья знаменитая прожорливость способна нанести существенный урон урожаю более чем в 60 странах, преимущественно в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Два этих эпизода, на первый взгляд довольно разных, являются, по мнению некоторых исследователей, звеньями одной цепи и грозят стать частым явлением: ученые предостерегают, что глобальное потепление влечет за собой изменения в поведении насекомых, которые становятся более опасными и менее предсказуемыми.

Голод не тетка

У ученых уже имеются свидетельства того, что повышение температуры в атмосфере влечет изменения в метаболизме насекомых.

В 2018 году группа американских исследователей опубликовала статью в журнале Science, в которой говорится, что чем теплее вокруг, тем активнее репродуктивная функция насекомых, и тем лучше их аппетит.

Так, пустынная саранча поглощает за день количество еды, равное ее собственного весу.

Объект наблюдения - саранча

Исследователи полагают, что с повышением температуры всего на один градус по Цельсию ущерб, наносимый насекомыми урожаю пшеницы, риса и кукурузы, может возрастать на 10-25 процентов.

Наибольший урон при этом угрожает районам с умеренным климатом, где выращивается основная часть сельскохозяйственной продукции.

"Везде, за исключением тропиков, повышение температуры влечет рост популяции насекомых. Таким образом, становится больше особей, которые едят больше", - пишет Кертис Дойч, один из авторов исследования.

Несмотя на то, что саранча - не единственный вредитель, способный уничтожать посевы, она остается единственным видом, выступающим объектом регулярного мониторинга на национальном и международном уровнях. Всё из-за ее дурной славы и разрушительного потенциала.

Последние сорок лет рост популяции саранчи удавалось сдерживать, однако несколько раз происходили серьезные инциденты, подобные нашествию полчищ насекомых в 2004 году на Африку, в результате которого ущерб сельскому хозяйству в виде потерь урожая достиг 2,5 млрд долларов.

Угроза продовольственной безопасности

Хотя, согласно оценкам, в общем объеме ущерба от насекомых доля саранчи относительно невелика - всего 0,2%, - тем не менее, эффект, который местная популяция может оказать на регион, способен быть разрушительным.

"Изменение климата на северной и южной границах ареала обитания пустынной саранчи - он становится более сухим, - могут этот ареал существенно расширить, что будет иметь важные и негативные последствия" - рассказал в беседе с Би-би-си Майкл Ле Кок, один из ведущих мировых специалистов по саранче.

"Ставки в этой игре на урожай, пастбища, продовольственные запасы и, в итоге, социальную защищенность для бедных слоев населения в таких регионах, могут быть колоссальными" - предупреждает Ле Кок.

Древние враги

Являясь одним из самых разрушительных бедствий, пустынная саранча, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), потенциально способна уничтожить до 10% мировых запасов продовольствия.

Даже маленькая стая саранчи съедает за день объем продовольствия, достаточный, чтобы накормить 35 тысяч человек.

Их любимое лакомство - основные зерновые культуры: рис, кукуруза, пшеница.

Эти создания - одни из самых старинных врагов человечества: они упоминаются в Библии и Коране. Так, в Библии нашествие саранчи стало одной из десяти знаменитых "казней египетских" - наказаний, которому были подвергнуты египтяне за притеснение сынов Израилевых.

Античный историк Плиний Старший рассказывает о 800 тысячах человек на территории современных Ливии, Алжира и Туниса, умерших от голода, причиной которого стало нашествие саранчи.

Совсем недавно - в 1958 году, в Эфиопии, - саранча, накрыв территорию в тысячу квадратных километров, уничтожила 167 тысяч тонн пшеницы - объема, достаточного, чтобы прокормить миллион человек в течение года.

Более умеренные регионы подвержены большей опасности: метаболизм насекомых ускоряется, когда вокруг теплеет, но замедляется, когда становится слишком жарко, что можно наблюдать в тропиках.

Именно общее потепление в Аргентине эксперты считают причиной нашестия саранчи 2016 года - крупнейшего за 60 лет.

Дальше, выше, быстрее

ФАО, которая проводит регулярный мониторинг активности пустынной саранчи, также сообщает, что глобальное потепление способствует установлению благоприятных условий для популяции саранчи, чьи взрослые особи в таких условиях способны преодолевать до 150 км в день.

По утверждению агентства, это значит, что в будущем саранча будет перемещаться намного быстрее.

Мало того, повышение температуры окружающей среды позволяет насекомым подниматься выше и преодолевать естественные препятствия в виде гор, тем самым открывая для себя новые пути миграции, особенно при наличии попутного ветра.

"В целом мы ожидаем, что нашествия саранчи в будущем станут более частым и массовым явлением в условиях глобального потепления", - заявляет Эриан Сиз, директор организации "Глобальная иннициатива по изучению саранчи" при Университете Аризоны.

Наибольшей угрозе подвержены регионы, прежде всего ориентированные на фермерское хозяйство.

При этом в зоне риска оказываются не только производители пищевых культур: в Пакистане из-за нашествия саранчи оказалась под угрозой сохранность урожая хлопка - культуры, в том или ином виде составляющей почти половину национального экспорта.


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