Business Insider: Армия России часто страдает от аварий из-за своих чрезмерных амбиций 2 14.08.2019, 10:59

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За этим стоит определенная тенденция.

Досадные инциденты происходят в армии каждой страны. Но в Вооруженных силах России, очевидно, таких досадных случаев значительно больше. По словам эксперта CNA Джеффри Едмондса, за этим стоит определенная тенденция.

Как пишет Business Insider (перевод - УНИАН), Эдмондс ранее был аналитиком ЦРУ и членом Национального совета безопасности США. Он считает, что проблема в одной пагубной комбинации. Россия часто объединяет желание идти на риск с устаревшей военной инфраструктурой, которая просто не может выдержать такую культуру. Таким образом, возникает опасная среда, в которой катастрофы становятся более вероятными.

На протяжении последних недель многие погибли или получили ранения из-за различных инцидентов в российской армии. Среди таких аварий был пожар на секретной субмарине, взрыв склада боеприпасов на военной базе, а также взрыв ракетного двигателя на испытательном полигоне.

Первого июля 14 российских моряков погибли, когда пожар начался на секретной субмарине под названием «Лошарик». Это судно было разработано для сбора разведывательных данных, а также могло уничтожить или заблокировать международные подводные кабели. Авария на «Лошарике» была худшей с 2008 года, когда 20 моряков и гражданских погибли на борту атомной субмарины «Нерпа».

Этой трагедии предшествовала другая громкая катастрофа, которая произошла с подводной лодкой «Курск» в 2000 году. Тогда погибли 118 членов экипажа. И это лишь несколько громких аварий на российских субмаринах с начала века. «Устаревший российский флот в целом пережил значительно больше операционных инцидентов, чем любой другой «большой» флот», - говорит бывший офицер американской разведки А. Д. Бейкер.

Арктики Российские ВМС потеряли свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» прошлой осенью, когда тяжелый кран пробил дыру в его корпусе. А единственный сухой док, способный разместить судно для ремонта, был затоплен из-за внезапного отказа электроснабжения. Даже когда «Кузнецов» был на ходу, его постоянно сопровождали буксиры на случай аварии.

Впрочем, катастрофы происходят не только в ВМС России. Издание напоминает и о взрыве склада с артиллерийскими снарядами на военной базе в Сибири, через который один человек погиб и еще десяток были ранены. А потом через несколько дней после того на испытательном полигоне на севере России взрыв ракетного двигателя убил двоих и ранил шестерых человек.

«Россия пытается заставить свою устаревшую инфраструктуру достичь паритета со США», - говорит Эдмондс. «Они толкают флот и армию к выполнению задач определенным образом, который часто за пределами безопасности учитывая устарелость оборудования и инфраструктуры», - добавил он. Читайте также Взрыв на полигоне в России: ядерный центр назвал имена погибших В то же время, по его словам, существует «культура агрессивности и готовности к рискам».

Свидетельством этого стала череда опасных маневров в небе и на море, выполненных вплотную с военными США. «В российской армии существует культура риска, которой нет в США. Никто не позволит американскому пилоту пролететь низко над российским кораблем. Карьера такого пилота быстро закончится», - добавил Эдмондс.