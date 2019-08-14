Байден: Я сделал бы Украину приоритетом международной политики 3 14.08.2019, 11:45

Джо Байден

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Претендент на пост президента США озвучил комплекс мер по сдерживанию Кремля.

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы.

Совет по международным отношениям США (CFR) опросил кандидатов от Демократической партии (всего их номинируется 24) об их позициях и, в частности, намерениях противостоять российской агрессии против Украины.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики", – заявил Джо Байден, цитирует Голос Америки.

"В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", – добавил он.

"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток 2" будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу", – сказал Байден.

Он уточнил также: "Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов».

"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине", – заявил Байден.

"Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", – добавил он.

Напомним:

Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 3 ноября 2020 года. Они станут 59-ми выборами президента США.

Избиратели выберут президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут нового президента и вице-президента США через коллегию выборщиков.

Партии выдвигают кандидатов по результатам праймериз.

Действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать в будущих выборах.

Если Трампа не изберут повторно, в США будет 46-й президент.