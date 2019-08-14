Байден: Я сделал бы Украину приоритетом международной политики

Байден: Я сделал бы Украину приоритетом международной политики3
- 14.08.2019, 11:45
Претендент на пост президента США озвучил комплекс мер по сдерживанию Кремля.
Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы.
Совет по международным отношениям США (CFR) опросил кандидатов от Демократической партии (всего их номинируется 24) об их позициях и, в частности, намерениях противостоять российской агрессии против Украины.
"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики", – заявил Джо Байден, цитирует Голос Америки.
"В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", – добавил он.
"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток 2" будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу", – сказал Байден.
Он уточнил также: "Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов».
"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине", – заявил Байден.
"Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", – добавил он.
Напомним:
Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 3 ноября 2020 года. Они станут 59-ми выборами президента США.
Избиратели выберут президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут нового президента и вице-президента США через коллегию выборщиков.
Партии выдвигают кандидатов по результатам праймериз.
Действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать в будущих выборах.
Если Трампа не изберут повторно, в США будет 46-й президент.