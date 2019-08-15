В Беларуси будет новое повышение пенсионного возраста? 38 15.08.2019, 12:12

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Возраст выхода на пенсию могут поднять до 65 лет для обоих полов.

В конце 2018 года в Беларуси проживал 2 млн 561 тысяч пенсионеров (это 27% населения). Практически все - пенсионеры по возрасту, их 2 млн 102 тысяч человек. При этом в стране каждый четвертый пенсионер продолжал работать, а в Минске, по последним данным - и вовсе каждый третий (35%). С принятием пенсионной реформы в 2016 году число пенсионеров стало закономерно и понемногу уменьшаться, пишет kp.by.

- С принятием решения о повышении пенсионного возраста пошло снижение [количества пенсионеров]. Реформа, бесспорно, оказала свое влияние, - сказала в январе этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, передает БелТА. Министр добавила, что главный критерий изменения пенсионного возраста - демографическая ситуация в стране.

Продолжительность жизни повышается во всем мире - и это, без сомнения, хорошие новости. Но есть и обратная сторона медали: люди на пенсии живут дольше, а значит, бюджет тратит на пенсии все больше. Это беспокоит не только наших, но и международных специалистов. Так, эксперты МВФ советуют Беларуси повысить пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и женщинам и больше привлекать к работе после 55 лет, ведь они совсем не старики.

«Белорусские женщины живут на пенсии около 23 лет, мужчины - только 7»

Некоторые эксперты считают, что еще одно повышение пенсионного возраста неизбежно. Например, по совету МВФ станут ориентироваться на среднюю продолжительность жизни при определении возраста выхода на пенсию или увеличат этот возраст до 65 лет для обоих полов. Но это приведет к тому, что мужчины будут едва доживать до заслуженного отдыха.

Как говорит HR-эксперт и редактор журнала «Отдел кадров» Валерий Кичкаев:

- Рост числа белорусских пенсионеров происходит за счет женщин. Мы среди лидеров по сроку жизни женщин на пенсии (в среднем 23 года!) не только потому, что у них довольно высокая средняя продолжительность жизни, они раньше выходят на пенсию по сравнению с другими странами. Намного хуже дело обстоит с мужчинами - они живут на пенсии около семи лет. После повышения пенсионного возраста в Беларуси эти цифры уменьшатся и для мужчин станут критичными.

Мой сценарий развития событий такой: это не последнее повышение возраста выхода на пенсию, и скорее всего, мы остановимся на цифре 65 лет для мужчин и для женщин, хотя для мужчин это будет значить то, что жизнь на пенсии им фактически не светит, но чем-то надо же компенсировать пенсии женщинам.

Есть ли альтернативы? Фактически нет. Хотя главную проблему я вижу в другом. Мир роботизируется, и в нем сложнее будет найти работу не только пожилым, но и молодым. Это действительно глобальная проблема! Что делать? Многие страны видят выход в безусловном базовом доходе. Это определенная сумма (что-то вроде прожиточного минимума), которая выплачивается жителю страны независимо от того, работает он или нет. Речь идет о разных суммах и зависит от страны. Эксперименты проводились как в богатых странах и регионах (например, в Силиконовой долине), так и бедных, например Кении. Кто-то скажет: если человеку давать деньги, то он перестанет работать, а если это безработный - то не станет искать работу. На самом деле эксперименты показывают, что подавляющее большинство людей рационально относятся к БД, например, вкладывают его в собственное развитие или более тщательно ищут работу, не хватаясь за все подряд, кто-то начинает мелкий бизнес и в конце концов бросает нелюбимую работу. Откуда взять деньги? Деньги есть, они тратятся на различные программы социальной помощи и льготы и на целый штат людей, которые в этом задействованы. БД существенно упрощает всю эту громоздкую систему.

Альтернативное решение - менять распределительную пенсионную систему на накопительную. Правда, это очень долгий и дорогой процесс.

- У нас ситуация со старением населения соответствует среднеевропейскому уровню: доля людей старше пенсионного возраста - около 25% населения, - объясняет социолог Елена Артеменко. - И ситуация будет усугубляться: по прогнозу ООН, в Европе к 2050 году эта доля достигнет 35% (в Беларуси - примерно так же). Это происходит не только за счет снижения рождаемости, но и за счет увеличения продолжительности жизни. Поэтому логика в том, чтобы повышать пенсионный возраст, есть, главное, чтобы люди не только жили дольше, но и дольше сохраняли здоровье и трудоспособность. Но наша распределительная пенсионная система с такой высокой долей пожилых людей в перспективе не справится, даже если повысить пенсионный возраст (это только отсрочка, но не решение). Выход в том, чтобы диверсифицировать источники финансирования. Например, базовая минимальная часть - государство, что-то отчисляет работодатель, а что-то - сами работники. И второй момент - если эти накопления заставить работать, инвестировать их (например, создать систему коммерческих пенсионных фондов), они смогут в виде процентов приносить дополнительные средства к пенсии. Но такая реформа - сложная и дорогостоящая, в России ее начинали делать, но пришлось пока свернуть, т. к. для этого нужна благоприятная экономическая ситуация.