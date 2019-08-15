Спасатель рассказал, что случилось с белорусскими туристками в горах Грузии 1 15.08.2019, 12:39

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Гора Тетнульди

Фото: v-georgia.com

Женщины устали во время спуска.

Две туристки из Беларуси, пропавшие на горе Тетнульди (край Самегрело — Земо Сванети) в Грузии погибли, третьей оказывает помощь хирург в больнице города Местиа. Она в сознании.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщили, что в горы белоруски поднимались с группой туристов. Человек из этой группы и обратился за помощью к спасателям.

— Информация о пропаже поступила в нашу службу вчера ночью, — сообщили tut.by в ведомстве. — С ночи начались поиски, был подключен вертолет. В результате туристок нашли. Две женщины погибли, одна в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу в Местиа (населенный пункт в Сванетии).

Сейчас МВД Грузии проводит следствие по этому делу.

Мы поговорили с одним из грузинских спасателей, который искал белорусских туристок. он до сих пор находится на горе. По его словам, группа разделилась на две подгруппы. Три потерявшиеся женщины шли вместе: они были связаны друг с другом одной веревкой. 14 августа в 2−3 часа ночи белорусы начали подъем на гору. Поднялись, а при спуске три женщины сорвались с гребня.

— Там была одна большая группа белорусов, но они почему-то разделились: кто-то вперед пошел, кто-то остался позади. Потерявшиеся женщины ушли вперед. Туристы, которые были позади, думали, что те уже вернулись в лагерь и будут их ждать в палатках. Но когда спустились, там никого не было, поэтому примерно в 18.00−19.30 вечера стали звонить спасателям. Уже начинало темнеть. Мы поднялись на 4300 метров на крайний гребень, где это все случилось. Светили фонариком, кричали, но никаких признаков жизни не было. Сегодня утром случайно заметили фонарик — одна из женщин светила им из расщелины. Выжившая «прокатилась» по снегу и льду приблизительно метров 500. Переломов у нее вроде не было — ноги и руки целые, разговаривала тоже нормально.

По словам спасателя, место, где сорвались туристки, достаточно опасное. И в этом году очень сложные погодные условия — много льда и туристам приходится много работать во время подъема и спуска.

— Они очень устали, и когда спускались, там было узкое место, наверное, одна из них потеряла равновесие.

Примерно в 10.30 по минскому времени выжившую туристку из Беларуси привезли в больницу города Местиа в Сванетии. Как рассказали в Местийском амбулаторно-поликлиническом объединении, сейчас женщине оказывает помощь хирург — у нее черепно-мозговая травма. Женщина 1967 года рождения.

— У нее раны на голове. Она в сознании, разговаривает, чувствует себя нормально, сейчас она в перевязочной — хирург с ней работает.

Напомним, вчера стало известно, что спасатели ведут поиски трех туристок из Беларуси, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди в Сванетии. Известно, что одной женщине было около 36 лет, двум другим — меньше 60.