Ученые обнаружили огромные залежи драгоценных металлов на соседней с Землей планете 5 15.08.2019, 14:41

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Их наличие может указывать только на то, что было крупное столкновение планеты с астероидом.

Недавно учёные проводили очередные исследования и изучали поверхность Марса. Специалистам удалось установить, что на красной планете существует огромное количество драгоценных металлов. Их наличие может указывать только на то, что в районе 4-х миллионов лет назад было крупное столкновение Марса с астероидом, пишет newformat.info.

Когда на красной планете закончилась стадия формирования, она продолжала получать материалы, содержащие в своём составе много металлов. Это случалось путём процесса аккреции, то есть наращиванием массы космического объекта при помощи использования материи соседних тел. Рамон Брассер и его группа, именно эти учёные проводили исследование, считают, что благодаря процессу аккреции Марс и считается таким богатым на различии металлы, которые ценятся на планете Земля. В их число входят и золото, и платина, и серебро, и иридий, и другие не менее ценные полезные ископаемые.

Когда металлы при помощи аккреции попадают на планету или какой-либо объект, то они проникают в самую глубь космического тела. Именно из-за этого у Земли и есть состоящее из металла ядро. В мантии также можно найти и элементы, которые могут взаимодействовать с металлами. Если в ядре есть такие «дружественные» элементы, то это говорит только о том, что они попали на планету уже после завершения процесса окончательного её формирования.

Учёные полагают, что в районе 0,8% от общей массы Марса появилось из-за аккреции на позднем этапе. То есть в красную планет врезался большой космический объект, размер которого составил не менее 1200 километров в радиусе.