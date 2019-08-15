«Мы являемся свидетелями начала революции» 15.08.2019, 14:50

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Фото: AFP

Теперь люди отстаивают свое право на власть.

"Протестующие устали от авторитаризма", - говорит российский независимый политолог Аббас Галлямов в интервью французскому изданию L’Opinion (перевод — inopressa.ru).

"(...) Речь идет не о локальном кризисе, а о федеральном. Выборы в Мосгордуму послужили лишь начальным событием этого скрытого кризиса. Как и в случае с делом Голунова, никто не ожидал такой сильной мобилизации гражданского общества. Истинная причина социального недовольства на самом деле гораздо глубже, чем кажется: это растущее разочарование российских избирателей, утративших иллюзии по поводу режима. Они требуют, чтобы их избирательные голоса учитывались, а к их мнению прислушивались. Это народная борьба за демократию. Мы являемся свидетелями начала революции", - считает политолог.

"Раньше люди требовали не власти, а чего-то другого. Теперь они отстаивают свое право на власть. Краткое напоминание о фактах: в марте 2017 года во время митингов, произошедших после разоблачений Алексея Навального по поводу скрытого имущества Дмитрия Медведева, улица просила Путина избавить систему от коррупционеров; в апреле 2018 года, после блокировки мессенджера Telegram, она потребовала большей свободы слова; летом 2018 года протестующие хотели того, чтобы Путин отменил пенсионную реформу; в июне 2019 года - того, чтобы сотрудники полиции, несправедливо арестовавшие Ивана Голунова, были отстранены от должности и привлечены к суду; сегодня возникает экзистенциальный вопрос: кто должен управлять страной? Протестующие устали от авторитаризма", - утверждает Галлямов.

"Отношение населения к Путину довольно сложное. И это показывает последний опрос [опубликованный 8 августа Фондом "Общественное мнение"]: действия президента одобряют 60% россиян, но число тех, кто готов голосовать за него на выборах, составляет только 43% [это самый низкий показатель, зафиксированный с 2001 года]. Что дает основание сделать следующий вывод: люди полностью не отвергают Путина, но при нем больше не чувствуют себя счастливыми; они хотят перемен, но уже поняли, что Путин не изменится никогда. В большинстве случаев те, кто голосует за него, не стремятся к лучшему будущему, а опасаются того, что без Путина страна погрузится в нестабильность", - указывает эксперт.

"Я убежден, что решение о недопуске оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и о насильственном подавлении протестующих было принято не Собяниным, а Кремлем. Чтобы дойти до такого убеждения, нужно понимать разницу между двумя российскими политическими терминами: политик и администратор. Режим российского государства - это авторитарный режим, в котором всю политику осуществляет президент, он и есть единственный политик в стране; губернаторы и мэры являются только администраторами, которые исполняют его решения. Отсюда и возникает пресловутая вертикаль российской власти. Собянин делает то, что ему диктует Кремль, и появляется на публике. Он играет роль стрелочника Путина", - комментирует собеседник издания.

"Исследование, проведенное в конце июля "Левада-центром", показывает, что 49% москвичей положительно оценивают деятельность мэра. Собянин, конечно, потерял несколько очков, но основа остается прочной. Население осознает, что он является лишь одним из элементов системы, а не ее главой. В качестве мэра Собянин превратил Москву в красивую, современную европейскую столицу. Путин не оставил это без внимания и стал ему доверять. В 2024 году Собянин сможет выдвинуть в качестве аргумента: "Посмотрите, что я сделал с Москвой. Я буду делать это по всей стране ". И никто не в силах будет это опровергнуть", - резюмирует Аббас Галлямов.