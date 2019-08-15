Эксперт рассказал, на сколько областей нужно разделить Беларусь 8 15.08.2019, 16:44

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О неэффективности административного деления Беларуси начали говорить еще в СССР.

После переписи населения, которая запланирована на октябрь 2019 года, административно-территориальное деление Беларуси могут пересмотреть. Так, парламентарии уже получили задание посмотреть, как его можно изменить с учетом развития, урбанизации, демографии, миграции. Но какие конкретно идеи рассматривают власти – неизвестно.

О том, что нужно изменить в административно-территориальном делении Беларуси, «Белсату» рассказал исполнительный директор Института демократии и социального рынка в Беларуси и Восточной Европе Дмитрий Кухлей, который был создателем аналитического документа реформы адмистративно-территориальных единиц.

1309 административных единиц

Сегодня административно-территориальное деление Беларуси состоит из трех уровней. Первичный включает 1152 сельсовета, 8 поселковых и 14 городских советов районного подчинения. Второй уровень – это 118 районов и 10 городов областного подчинения, третий – шесть областей и Минск.

Как отметил Дмитрий Кухлей, о неэффективности и несоответствии размерам Беларуси трехуровневой системы начали говорить еще в СССР.

«Трехуровневая системы была более пригодна во времена с большим количеством сельского населения. Теперь же оно сократилось и фактически осталось только около 20%. И третий уровень – сельсоветы – уже не выполняет те задачи, которые были в 1950-1960-е годы, когда большинство населения жило в сельской местности», – рассказал собеседник.

Также сельсоветы, особенно отдаленные от Минска, имеют минимальные бюджеты и полномочия.

«Если вблизи Минска, где земля еще имеет дополнительную ценность, они могут распоряжаться землей, то в каком-нибудь Вороновским районе эти сельсоветы имеют минимальные полномочия», – отметил эксперт.

Области же соответствовали административно-территориальному делению СССР. А в Беларуси необходимо их дробление, так как некоторые районные центры находятся достаточно далеко от областных. Так, например, из Сморгони ближе доехать до Минска, чем до Гродно. И это усложняет управление.

Что нужно сделать

По мнению Кухлея, в Беларуси необходимо переходить к двухуровневому административно-территориальному делению. Во-первых, нужно разукрупнить области и создать вместо них 18-20 новых административных единиц (областей, уездов или воеводств). Кандидатами на статус региональных центров являются Бобруйск, Барановичи, Борисов, Брест, Витебск, Орша, Глубокое, Гомель, Гродно, Кобрин, Кричев, Лида, Могилев, Мозырь, Молодечно, Пинск, Полоцк, Речица, Слоним, Слуцк.

На случай споров относительно некоторых городов, которые могли бы стать региональными центрами, в тех уездах, где существует несколько крупных городов, предлагается сделать деконцентрацию определенных властных полномочий.

«Например, в условный Слонимский уезд входит также крупный город Волковыск. Поэтому некоторые сессии уездного совета можно проводить в Волковыске, или уездный суд можно иметь в Волковыске в то время, как исполнительная власть будет находиться в Минске», – рассказал Дмитрий Кухлей.

Второй уровень – это около 200-300 местных самоуправлений, состоящих из городов с муниципалитетами, которые избираются непосредственными выборами, и волостей в сельской местности.

Не реформой единой

Вместе с тем, отмечает Дмитрий Кухлей, административно-территориальная реформа должна идти в комплексе, так как «сама по себе она не принесет результата». В частности, ее нужно проводить вместе с реформой местного самоуправления, в результате которой исполкомы должны быть подчинены выборным местным органам самоуправления, а не центральным властям.

«Сейчас советы фактически не имеют своих исполнительных органов, потому что исполкомы подчиняются правительству, фактически президентской вертикали», – рассказал аналитик.

Также необходима реформа налоговой системы, чтобы местные самоуправления имели налоговую базу для того, чтобы обеспечивать соответствующие услугами население и меньше зависеть от республиканских властей, которые могут оказывать давление и влиять на их решения.

Не трогать пока работает

Что касается первых шагов властей, то, как полагает эксперт, в ближайшие годы они могут пойти на укрупнение сельских советов.

«В наших предложениях это является первым этапом – увеличить количество жителей сельсоветов по крайней мере до 10 тысяч человек. Потому что 10-15 тысяч является нормой для эффективного самоуправления, для того, чтобы пополнять местный бюджет. Они, может быть, не до такой цифры будут увеличивать, но, я думаю, что будет продолжаться укрупнение сельсоветов», – считает Кухлей.

Также некоторые районы, в которых существенно уменьшается количество населения, могут присоединить к другим. Особенно это характерно для восточных регионов, где, по мнению аналитика, некоторые районы потеряют в ближайшие годы до половины населения по сравнению с 1990-ми годами. Там даже экономически неэффективно содержать районные исполнительные и выборные власти, заявил он. Но, полагает эксперт, это не будет так массово, как в случае с сельсоветами.

Более того, по мнению эксперта, реформа административно-территориального деления может замедляться позицией Лукашенко «ничего не менять до тех пор, пока оно работает и не создает угрозу действующей власти».