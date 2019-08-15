«Китайский завод» в Светлогорске белорусы достроят самостоятельно 3 15.08.2019, 17:31

Фото: «Радыё Свабода»

О намерении расторгнуть контракт с китайцами на комбинате заявили 2 августа.

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» завершит реализацию китайского инвестиционного проекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы самостоятельно, с привлечением белорусских подрядчиков. Об этом «Белсату» сообщили пресс-служба концерна «Беллесбумпром».

В концерне отмечают, что общим собранием акционеров ОАО «Светлогорский ЦКК» согласована процедура и порядок завершения контракта строительного подряда между светлогорским предприятием и ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ). Китайская компания должна была построить завод по производству сульфатной беленой целлюлозы «под ключ».

«На недавно состоявшейся встрече в Минске стороны обсудили возможность заключения соглашения о применении медиации. В рамках соглашения Светлогорский ЦКК и компания САМСЕ смогут урегулировать спорные вопросы, оставшиеся после прекращения контракта строительного подряда. Реализацию проекта Светлогорский ЦКК завершит самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций. В настоящее время осуществляются все необходимые процедуры по вводу завода в эксплуатацию», – сообщили в концерне.

Напомним, договор с китайской корпорацией САМСЕ был заключен в октябре 2010 года, общая стоимость проекта по строительству завода составляет около $ 850 млн.

Завод беленой целлюлозы, построенный в рамках белорусско-китайского проекта, начал работать в начале 2018 года. Но еще до постройки завода местные жители собрали более 10 тысяч подписей против предприятия. Эксперты обращали внимание на низкое качество производственного процесса и экологически негативные последствия. После запуска производства окрестные жители начали страдать от стойкого запаха.

В мае этого года строительство завода в Светлогорске проинспектировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас и пожаловался на китайских подрядчиков, которые затягивают строительство и нарушают инструкции. В том числе, глава правительства признал, что на светлогорским заводе в этом году обрушилась крыша. О намерении расторгнуть контракт с китайцами на комбинате заявили 2 августа.