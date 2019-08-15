Более 4 тысяч белорусских военных примут участие в масштабных учениях в РФ 14 15.08.2019, 19:02

Учения «Щит Союза-2019» пройдут с 13 по 19 сентября.

Белорусские военные начали погрузку вооружения и техники на железнодорожный транспорт для отправки к месту проведения учений «Щит Союза-2019», которые пройдут в сентябре на территории России. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Первыми на учения отправятся подразделения инженерных войск и отряды обеспечения правопорядка Минской военной комендатуры.

Учения «Щит Союза-2019» пройдут с 13 по 19 сентября на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области. Всего в белорусско-российских маневрах примут участие около 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов. В том числе от Беларуси будет участвовать более 4 тысяч военнослужащих, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, а также около 15 самолетов и вертолетов.

К 4 октября белорусские военные и техника вернутся в пункты постоянной дислокации на территории Беларуси.

В ходе учений будет отрабатываться «обеспечение военной безопасности Союзного государства».

«Замысел учений разработан с учетом анализа возможных вариантов возникновения угрозы военной безопасности Союзного государства и разрешения военного конфликта. Практика показывает, что, как правило, все начинается с действий террористов, сепаратистов, незаконных вооруженных формирований, при внешней поддержке третьих сил. Именно такой вариант и будет отрабатываться», – отмечают в Минобороны Беларуси.