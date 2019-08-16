История пенсионных конвульсий Путина и Ко 2 Дмитрий Милин

16.08.2019, 12:32

С правителем РФ или без него — эта проблема никуда не денется.

В начале 2000-х российские власти ради исполнения социальных обязательств увеличило ставку социальных взносов для предприятий в результате в России до 35,6% распространилась практика выдачи зарплат "в конвертах".

Причем проблема настолько обострилась, что 2005 году были снижены страховые взносы до 26%, однако число занятых в теневой экономике не снизилось, но уже с 2006 года внебюджетные фонды перестали быть самодостаточны и им потребовались трансферты из бюджета.

В 2011 власти опять (!!!) повысили взносы во внебюджетные фонда до 34%, сразу снизилась собираемость этих налогов и уже на следующий год снизили их до 30%, в том числе выплаты в пенсионный фонд до 22%. Денег для покрытия дефицита ПФР все равно катастрофически не хватало.

И тогда в 2013 году под лживым предлогом "реформы негосударственных пенсионных фондов" наша недалекая власть отменила накопительную пенсию, окончательно подорвав веру граждан в пенсионную систему.

И наконец в 2018 году власти повысили пенсионный возраст.

Собственно пенсионная проблема выглядит так:

1. Копить на свою пенсию и одновременно оплачивать пенсии существующим пенсионерам, как сейчас, невозможно. Не будет достойной пенсии ни у нынешних пенсионеров, ни себе накопить не получится. Тут или копить, или выплачивать существующим пенсионерам.

2. Переход к полностью солидарной пенсионной системе невозможен по причине демографии, скоро на одного пенсионера будет приходится один работающий, а в таких условиях на достойную пенсию рассчитывать не приходится. Плюс к этому уже сейчас на 80 млн граждан трудоспособного возраста (надо учитывать, что 30 млн из них ничего платят в ПФР) приходится 40 млн пенсионеров.

3. Переход к накопительной системе невозможен по причине необходимости из чего-то выплачивать пенсии нынешним пенсионерам, в бюджете столько денег нет даже при нынешних относительно высоких ценах на нефть...

4. Повышение пенсионного возраста, произошедшее в 2018 году, особых выгод не принесет, т.к. с 2028 года дефицит ПФР опять начнет расти.

С Путиным или без него — эта проблема никуда не денется.

Дмитрий Милин, «Фейсбук»