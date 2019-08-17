22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь 1 17.08.2019, 12:04

Они помогут вам оставаться в форме долгие годы.

Конечно, ученые пока не открыли секрета вечной молодости, но можно если и не повернуть время вспять, то поддерживать себя в достойной физической и умственной форме долгие годы, пишет «Популярная механика».

1. Займитесь йогой. Доказано, что упражнения по системе йоги способствуют снижению артериального давления, нормализуют сердечную деятельность, развивают гибкость и спасают от стрессов.

2. Бросьте курить. Один из двух курильщиков погибает из-за этой вредной привычки. Нужно ли что-то добавлять?

3. Избегайте стрессовых ситуаций. Немного стресса не повредит, но если он превращается в длительное изматывающее состояние, это вредно не только для психики, но и для организма в целом. Стресс повышает артериальное давление и вызывает многие проблемы, связанные с пищеварением, ведет к преждевременному старению иммунной системы.

4. Не злоупотребляйте вином. Любители вина живут дольше, потому что вино содержит антиоксиданты, помогающие снизить уровень «плохого» холестерина и защитить от болезней сердечно-сосудистой системы, но злоупотребление спиртными напитками повышает риск возникновения рака гортани и может повлечь за собой разрушение печени и почек.

5. Пользуйтесь зубной нитью или зубочисткой. Врачи установили четкую взаимосвязь между болезнью десен, сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом. Недавние исследования показали, что люди с болезнью десен в 3 раза чаще страдают атеросклерозом, сужением кровеносных сосудов, которое вызывает инфаркт или инсульт.

6. Следите за весом. С каждым лишним килограммом вы теряете несколько месяцев своей жизни. Ожирение становится причиной смерти 30 000 человек ежегодно, правда, некоторые ученые утверждают, что это происходит только тогда, когда ожирение идет в паре с курением.

7. Заведите домашнее животное. Австралийские ученые исследовали более 11 000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит. Забота, ласка и тепло, которые вы дарите своим подопечным, — это эмоции, оказывающие благотворное влияние на наше состояние: они способствуют снижению кровяного давления, препятствуют развитию стрессов и сокращают период выздоровления даже после тяжелых болезней.

8. Регулярно посещайте дантиста. Зубные врачи могут распознать первые признаки рака ротовой полости. Между визитами проверяйте свой рот на наличие незаживающих ранок, белых или красных прыщиков на губе, во рту или в горле, задумайтесь, не испытываете ли вы боли или трудности в глотании и жевании.

9. Не останавливайтесь на достигнутом. Чем успешнее вы добиваетесь поставленных целей, тем больше шансов у вас сохранить здоровье. Как показали многолетние исследования, победители и лауреаты крупных международных конкурсов и фестивалей живут дольше, чем их коллеги, которые никогда не удостаивались подобных премий. Но даже скромные достижения благоприятно сказываются на здоровье.

10. Побольше оптимизма. Датские исследователи доказали, что у оптимистов риск развития тяжелых заболеваний ниже на 55%, чем у пессимистов.

11. Высыпайтесь. Лишая себя полноценного сна, вы ускоряете процесс старения, а так же увеличиваете риск развития возрастных хронических заболеваний.

12. Боритесь с депрессией. Депрессия поражает одного из пяти человек. И серьезная депрессия может стать настоящим убийцей. Ее симптомы: частые слезы, усталость, чувство вины и беспомощности, недостаток мотивации, волнение, низкая самооценка, проблемы со сном, потеря желания, душевные боль и страдания, потребление пищи — больше или меньше, чем обычно, потеря интереса к жизни.

13. Опасайтесь диабета. Вы можете быть одним из миллиона людей, страдающих диабетом 2 типа и не знающих об этом. Диабет поможет выявить обычный анализ крови. Симптомы: неутолимая жажда, частые посещения туалета, потеря веса, усталость.

14. Не забывайте о массаже. Регулярный массаж может улучшить циркуляцию крови, ускорит процесс выздоровления после болезни, повысит мышечный тонус и улучшит самочувствие в целом.

15. Не пересыпайте. Некоторые исследователи уверяют, что слишком долгий сон может приводить к депрессии и ухудшению умственной деятельности.

16. Продолжайте работать. Люди, работающие в пенсионном возрасте, здоровее и жизнерадостнее тех, кто действительно вышел на пенсию.

17. Смейтесь чаще. Смех улучшает циркуляцию крови так же эффективно, как многие физические упражнения, снижает уровень гормонов стресса, а так же способствует выработке эндорфинов, поднимающих настроение.

18. Пейте больше воды. Выше тело нуждается в ней даже сильнее, чем в еде. 8 больших стаканов жидкости в день помогут вашему организму избавиться от токсинов.

19. Живите активной социальной жизнью. Ученые утверждают что это даже важнее, чем физические упражнения. У людей, которые поддерживают крепкие связи с друзьями, более устойчивая иммунная система, умственная деятельность и вообще, они живут дольше, чем менее общительные люди.

20. Станьте добровольцем. Американские исследования показали, что у людей, которые добровольно помогали другим и участвовали в различных социальных акциях, наблюдалось улучшение собственного как физического самочувствия так и умственной деятельности.

21. Секс — это хорошее физическое упражнение к тому же помогает выработке эндорфинов, а последние исследования показали, что и гормонов роста, которые стимулируют иммунную систему.

22. Ешьте шоколад. Только убедитесь, что в нем высокий процент содержания какао. Оно содержит полифенол — сильный антиоксидант, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний.