Cтудент из Могилева: Я решил не ждать, когда с неба упадут смелые люди 17.08.2019, 12:18

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Алексей Моисеев борется против закона об отсрочках.

Активисты, выступающие против недавно принятого закона «Об отсрочках», продолжают сталкиваться с давлением с самых разных сторон. Как сообщает «Радыё Свабода», на днях учащийся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа Алексей Моисеев подал заявку в Могилевский горисполком на проведение одиночного пикета. Его цель - проинформировать граждан о новом законе, который касается службы в армии.

«Хочется как-то противостоять этому закону, а многие люди, видимо, боятся подавать заявки на такие акции. Я решил не ждать, когда с неба упадут смелые люди», - сказал Алексей Моисеев.

По словам Алексея, на инициативу отреагировала администрация колледжа.

«Меня вызвали в колледж относительно проведения пикета. Директор также пытался дать мне "рекомендации", что этого делать не следует, так как на мне будет некое "клеймо" и зачем подставлять колледж. Пытались мне объяснить неизбежность службы в армии и что я туда пойду в любом случае, то есть какая разница тогда», - сказал Алексей.

Получить комментарий у директора колледжа Олега Бахановича журналистам не удалось, он объяснил, что «занят».

Это не первый случай давления, с которым сталкиваются активисты кампании «Протест BY», что выступает против закона «Об отсрочках». Когда ранее студент из Минска Валентин Мелешко также подал заявку на проведение одиночного пикета в разрешенном месте, идеолог Заводского района буквально уговаривала его отозвать сообщение на пикет. В Гродно были задержаны три парня, которые распространяли листовки о кампании и о вредности нового закона. Парней расспрашивали о деятельности кампании и отпустили без составления протоколов. Также правозащитникам известно о подобном случае, который произошел с юношами в Слониме.

Чиновники фактически проигнорировали петицию против закона «Об отсрочках», которая собрала 10 тысяч подписей. Однако равнодушие чиновников не остановило неравнодушных граждан. Они начали активно координироваться через интернет и вместе планировать ряд активностей, чтобы все же добиться того, чтобы их мнение было услышано.

Согласно новому закону отсрочка от армии для получения образования будет предоставляться только один раз. В Минобороны нововведения объяснили нехваткой призывников и отметили, что новые правила позволят каждый год набирать на 4,5 тысячи солдат больше, чем раньше.