Жители Белоозерска и Волковыска рассказали всю правду о «безопасном свинце»1
- 18.08.2019, 10:55
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Брестчане, вы же не хотите такого?
Блогеры YouTube-канала Den Brest поговорили с жителями Хрисо, Белоозерска и Волковыска, пострадавшими от свинцовых загрязнений.
Обзорная экскурсия по Белоозерску и Волковыску.
В Белоозерск уже шесть лет, функционирует завод переработки использованных АКБ «Бит-сплав».
В Волковыске подобная переработка работала на территории ЗОНЫ, но благодаря активности жителей была изгнана из города.
«Брестчане, вы же не хотите такого?», — спрашивают блогеры.