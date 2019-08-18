«СерпомПо»: Дворники Соловьев и Киселев дадут сигнал, что революция свершилась 18.08.2019, 13:33

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На будущее прецедент создан хороший.

Московское начальство решило ограбить своих политических оппонентов – подать от государственных транспортных и прочих, связанных с властями структур, миллионные иски к части оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, пишет российский телеграм-канал «СерпомПо».

Дескать, у нас были простои. А это ущерб и т.п. от ваших акций 27 июля.

В таком случае давайте подавать иски ко всем лицам, кто организует в городе провластные мероприятия.

Как то: милитаристский парад на 9 мая и его репетиции; шествия «бессмертных полков» во главе с начальством; акция в честь аннексии Крыма охолощенных «едрочленов» со штыком примкнутыми к ним коммунистами, мироновцами, жириновцами.

Наконец, огромный ущерб наносят многолетние раскопки города с освоением денег на «благоустройство», которые устроили московские власти. Не говоря уже о «ночах длинных ковшей», когда Собяниным были уничтожены бизнесы, люди выброшены на улицу.

Но на будущее прецедент создан хороший.

Он в том, что чиновники, полицейские, сотрудники ФСБ, центров «Э», «Бе», «Ме», судьи, пропагандисты должны отвечать личными деньгами за ущерб, нанесенный ими гражданам.

Перевод противостояния в такой партер нам нравится.

Мы не хотим вас сажать надолго, мы вас только ограбим. У нас мягкая, но крепкая рука. Вот такое послание.

То же следует сделать с нашими правителями и их обслугой после смены власти – пусть заплатят всеми своими деньгами, дворцами, турбийонами, яхтами за нанесенный гражданам ущерб.

Когда вы увидите предпенсионера дворника Соловьева, хмуро подметающего обычный московский двор, а рядом вольного дворника Киселева, подставляющего совок, то знайте – революция свершилась. Ущерб гражданам, наконец-то возмещен.