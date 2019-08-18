В Свердловской области России произошло аварийное отключение энергоблока АЭС 3 18.08.2019, 14:54

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Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за сигнала о неполадках.

Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции, которая находится в Свердловской области, был остановлен утром 18 августа под действием автоматической защиты.

«Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока проведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин происшествия он снова буде включен в сеть и возобновит работу», – сообщает «Росэнергоатом».

Третий энергоблок АЭС продолжает работу согласно графику нагрузок.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в окрестностях Белоярской АЭС в связи с инцидентом не повышался и «находится на уровне естественного природного фона».

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 отключился из-за сигнала о неполадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.

«Если где-то проскакивает сигнал неполадки, то срабатывает защита. Сработала автоматика. Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, пока отключен», — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Сейчас выясняются и устраняются причины отключения электрогенератора, после этого энергоблок возобновит работу.

Предыдущее внеплановое отключение блока № 4 БАЭС произошло 12 июля из-за изменения характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора.

Белоярская АЭС работает с 1964 года. Два ее первых энергоблока уже полностью отработали свой ресурс и сейчас остановлены.