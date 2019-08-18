Хоть стой, хоть падай: Как чиновник в Слониме проводил «прием граждан» 18.08.2019, 21:51

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Чиновники прячутся от белорусов за закрытыми дверями.

В понедельник, 12 августа, в ГУК «Слонимский драматический театр» проводил прием граждан по личным вопросам начальник отдела ЖКХ райисполкома, о чем сообщал сайт Слонимского райисполкома.

В этот день корреспондент «Газеты Слонимской» Анна Володащук отправилась в драмтеатр к чиновнику на прием, чтобы задать вопрос, поступивший ранее от читательницы. Но, как выяснилось, попасть на прием было проблематично:

- В 16 часов 30 минут все двери в центральной и боковой части театра были закрыты. В кассе висело уведомление о том, что с 23 июля по 19 августа касса не работает. Как же чиновник проводит прием, если все двери заперты? За закрытыми дверями что ли?..

Я опять направилась к боковой двери, где находится дежурный, несколько раз дернула за ручку, но старания мои были тщетны. Затем я стала стучать в дверь, после чего через несколько минут вышел мужчина. Я спросила у него, где проводит прием начальник отдела ЖКХ. За спиной дежурного в это время показалась женщина, которая пригласила зайти внутрь. Я поинтересовалась у нее, где проводит прием начальник отдела ЖКХ. Она сказала, что здесь, но он отъехал на десять минут, скоро будет.

—Как же он проводит прием, если у вас все двери заперты? — поинтересовалась у секретаря, так она представилась.

— Вы же сами зашли в дверь, — ответил за неё дежурный.

— Как я могла зайти, если дверь была заперта? Вы же мне ее открыли! — отвечаю.

Но дежурный стоял на своём: «Вы открыли дверь сами, она у нас просто туго открывается».

Ситуация — умереть и не встать! Я попросила женщину показать кабинет, где проводит прием граждан чиновник. Она меня проводила в кабинет и стала рассказывать, что он проводил прием граждан, что к нему приходили люди, даже целая семья была на приеме, что в театре сейчас работает только четыре человека, так как труппа находится в отпуске…

Чиновника я дождалась. Увидев меня, он сразу задал вопрос.

— Вы работник театра?

— Разве вы сегодня прием проводите только для работников театра?

— Вы пришли на прием или что?

— Сегодня вы проводите прием за закрытыми дверями?

— Вы не работник театра.

— Так вы прием проводите только для работников театра?

— Прием по месту работы.

И все же начальник отдела ЖКХ согласился ответить на мой вопрос.

Уходя из театра, я попробовала снова открыть дверь и убедилась, что если она не заперта, то открывается без всяких усилий.

Анна Володащук, «Газета Слонимская»