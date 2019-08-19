Минское «Динамо» пропустило три мяча от «Городеи»2
- 19.08.2019, 7:59
Минчане отстают от идущего на третьем месте «Шахтера» на три балла.
Минское "Динамо" потерпело поражение от "Городеи" в выездном матче 18-го тура чемпионата Беларуси — 1:3, сообщает pressball.by.
Минчане отстают от идущего на третьем месте "Шахтера" на три балла, при этом у горняков есть две игры в запасе.
ГОРОДЕЯ — ДИНАМО Мн — 3:1
Городея. 18 августа. Стадион "Городея". 19.45. 1500 зрителей.
Судьи — А.Кургхели, А.Гетиков, В.Гетиков (все — Гомель).
ГОРОДЕЯ: Довгялло, Сазонович, Павлючек(к), Жарскис, Йоксимович, Байдук, Воловик, Рудик (Башилов, 65), Пушняков (Сорокин, 76), Сайчич (Позняк, 91+), Архипов.
Запасные: Высоцкий, Митасов, Волков, Ханевич.
ДИНАМО Мн: Плотников, Чиж, Галович, Гаврилович, Пейович (Данило, 46), Ятченко, Капленко, Кичин, Зубович (Вергейчик, 59), Треботич, Фатаи (Билоног, 59).
Запасные: Игнатович, Швецов, Яхая, Залеский.
ГОЛЫ: 1:0 — Пушняков (36). 2:0 — Байдук (44). 3:0 — Жарскис (55). 3:1 — Ятченко (70).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Сазонович (79), Данило (87).