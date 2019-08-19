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Минское «Динамо» пропустило три мяча от «Городеи»

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  • 19.08.2019, 7:59
Минское «Динамо» пропустило три мяча от «Городеи»
Фото из VK-аккаунта "Футбольный клуб "Динамо-Минск"

Минчане отстают от идущего на третьем месте «Шахтера» на три балла.

Минское "Динамо" потерпело поражение от "Городеи" в выездном матче 18-го тура чемпионата Беларуси — 1:3, сообщает pressball.by.

Минчане отстают от идущего на третьем месте "Шахтера" на три балла, при этом у горняков есть две игры в запасе.

ГОРОДЕЯ — ДИНАМО Мн — 3:1

Городея. 18 августа. Стадион "Городея". 19.45. 1500 зрителей.

Судьи — А.Кургхели, А.Гетиков, В.Гетиков (все — Гомель).

ГОРОДЕЯ: Довгялло, Сазонович, Павлючек(к), Жарскис, Йоксимович, Байдук, Воловик, Рудик (Башилов, 65), Пушняков (Сорокин, 76), Сайчич (Позняк, 91+), Архипов.

Запасные: Высоцкий, Митасов, Волков, Ханевич.

ДИНАМО Мн: Плотников, Чиж, Галович, Гаврилович, Пейович (Данило, 46), Ятченко, Капленко, Кичин, Зубович (Вергейчик, 59), Треботич, Фатаи (Билоног, 59).

Запасные: Игнатович, Швецов, Яхая, Залеский.

ГОЛЫ: 1:0 — Пушняков (36). 2:0 — Байдук (44). 3:0 — Жарскис (55). 3:1 — Ятченко (70).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Сазонович (79), Данило (87).


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