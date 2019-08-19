закрыть
19 августа 2019, понедельник, 13:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Донбассе

2
  • 19.08.2019, 10:31
  • 3,608
Видеофакт: ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Донбассе
Иллюстрационное фото

Украинские военные обнаружили две позиции террористов.

Украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе, сообщает УНИАН.

Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Если высоко сидеть и хорошо замаскироваться, то наверно может показаться, что это абсолютно безопасно. И "тебя" никто не видит, не может обнаружить и не может "достать". Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, не соблюдай перемирие. Обнаружили. И даже не одну позицию, а две", – уточнил Мысягин.

Он сообщил, что позиции противника были ликвидированы при помощи установленных на триноги ПТУров.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников, UPNORTH (Канада)
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова