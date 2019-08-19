Видеофакт: ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Донбассе 2 19.08.2019, 10:31

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Иллюстрационное фото

Украинские военные обнаружили две позиции террористов.

Украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе, сообщает УНИАН.

Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Если высоко сидеть и хорошо замаскироваться, то наверно может показаться, что это абсолютно безопасно. И "тебя" никто не видит, не может обнаружить и не может "достать". Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, не соблюдай перемирие. Обнаружили. И даже не одну позицию, а две", – уточнил Мысягин.

Он сообщил, что позиции противника были ликвидированы при помощи установленных на триноги ПТУров.