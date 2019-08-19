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В Британии опубликовали новые доказательства участия РФ в сражении под Иловайском

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  • 19.08.2019, 11:56
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В Британии опубликовали новые доказательства участия РФ в сражении под Иловайском
Российские танки без опознавательных знаков в Донбассе
Архивное фото Reuters

В битве принимали участие танки Т-72B3, имевшиеся на тот момент только в российской армии.

В битве под Иловайском в 2014 году против вооруженных сил Украины использовались танки Т-72B3, имевшиеся на тот момент только у России. Такие выводы опубликовала зарегистрированная в Лондоне расследовательская группа Forensic Architecture. По мнению авторов расследования, это подтверждает факт военного вмешательства Москвы в украинский конфликт, сообщает dw.com.

Группа Forensic Architecture была уполномочена Европейским центром по защите прав человека и Украинской группой правового консультирования (Ukrainian Legal Advisory Group) собрать все имеющиеся в открытом доступе доказательства военного присутствия России на востоке Украины.

Расследование касается также украинских солдат-добровольцев, попавших в плен к пророссийским сепаратистам во время битвы под Иловайском в 2014 году.

В районе Иловайска использовалось 300 единиц российской боевой техники

В ходе расследования использовались компьютерные программы для автоматического анализа видеоматериала, фото со спутника Google Earth, а также имеющиеся в открытом доступе статьи местных журналистов и другие материалы.

В результате специалисты Forensic Architecture сумели обнаружить около 300 единиц российской военной техники, задействованной вблизи городов Иловайск и Луганск. Соответствующие кадры представлены на интерактивной карте на сайте расследования. До сегодняшнего дня Россия отрицает свое военное вмешательство в украинский конфликт.

«Иловайский котел»

Битва у Иловайска между вооруженными силами Украины и пророссийскими сепаратистами стала важным этапом военного конфликта в Украине. Несмотря на изначальное преимущество украинской армии, сепаратистам удалось одержать над ней победу, взяв вооруженные силы Украины в окружение.

В связи с этим событием, получившим название «Иловайский котел», возникли предположения, что переломить ситуацию сепаратистам помогла военная поддержка со стороны РФ.

Ожидается, что собранные группой Forensic Architecture доказательства военного участия РФ в битве под Иловайском будут использованы для разбирательства по искам солдат-добровольцев украинской армии против России и Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).


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