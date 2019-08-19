Премьер Израиля впервые за 20 лет прилетел в Украину 1 19.08.2019, 14:29

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Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский принимает Биньямина Нетаньяху.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 19 августа в Киеве, что обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "вопросы войны и безопасности", передает корреспондент "Гордон".

"Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и стойкую позицию по поводу войны на востоке Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией. Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно будем это делать", – заявил Зеленский.

Также Владимир Зеленский выразил надежду, что соглашение о зоне свободной торговле Украины с Израилем будет ратифицировано израильской стороной в ближайшее время.

Напомним, визит премьер-министра Израиля стал первым за 20 лет в Киев.