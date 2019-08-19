Бизнесмен: Для литовца ниже 1500 евро – это уже не зарплата 2 19.08.2019, 16:40

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Почему белорусы едут на заработки в Вильнюс.

Как отметил на Примусе литовский бизнесмен Иван Рак, многие литовцы вообще не хотят работать в Литве, пишет «Салідарнасць».

– Потому что в Норвегии, Швеции, Финляндии совсем другие заработки, – объясняет он.

По словам предпринимателя, многие литовские строители ценятся в Европе «на вес золота». Именно поэтому они не спешат устраиваться на работу в родной стране, дожидаясь более выгодных предложений – например, из Германии.

– Для литовца ниже 1500 евро – это уже не зарплата, особенно в области строительства, – замечает он.

Кроме того, даже оставшиеся в стране профессионалы постоянно занимаются «вымогательством», требуя повышения своих заработных плат.

– И это проблема для литовского малого и среднего бизнеса, потому что ты не можешь планировать на долгосрочную перспективу, потому что ты не знаешь, что будет с теми же штукатурами и монтажниками, – приводит пример бизнесмен.

В такой ситуации в страну увеличивается приток дешевой рабочей силы из Беларуси и Украины. Но заработки у приезжих намного ниже.

– Сегодня белорус зарабатывает 1000-1200 евро, а украинцам платят 900-1100 евро. Выше этих цифр, какой бы ты ни был специалист, на стройке не заплатят.

Но в целом люди, которые приезжают, довольны. Я говорил с белорусами, которые живут в Вильнюсе: жилье они получают за счет работодателя, на жизнь уходит 200-250 евро. Так что где-то тысяча в месяц у них остается, – отмечает Иван Рак.