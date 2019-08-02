Белорусский разработчик мобильных игр попал в мировой топ-10 по загрузкам

Белорусский разработчик мобильных игр попал в мировой топ-10 по загрузкам1
- 2.08.2019, 11:01
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За апрель-июнь приложения компании пользователи скачали около 200 миллионов раз.
Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг лучших мировых разработчиков мобильных приложений во втором квартале исходя из популярности их продуктов. В топ-10 паблишеров по количеству скачиваний попал и белорусский разработчик SayGames, пишет dev.by.
В общем рейтинге компания заняла шестое место. За апрель-июнь приложения компании пользователи скачали около 200 миллионов раз.
В отдельном рейтинге по загрузкам в App Store и Google Play белорусский разработчик занял седьмое место.
SayGames — это разработчик и издатель мобильных игр жанра Ultra Casual. Компания зарегистрирована в Минске в мае 2018 года. Штат насчитывает 6 сотрудников.
В апреле SayGames вышла на первое место по загрузкам среди белорусских компаний. В прошлом месяце игры разработчика пользователи скачали 100 миллионов раз. Выручка компании в июле превысила 100 тысяч долларов.
В App Store доступно 17 игр, разработанных SayGames, в Google Play — 16.
Самые популярные игры Say Games в июле:
Jelly Shift — 33 млн (App Store/Google Play)
Train Taxi — 19 млн (App Store/Google Play)
Battle Disс — 11 млн (App Store/Google Play)
OnPipe — 8 млн (App Store/Google Play)
House Paint — 7 млн (App Store/Google Play)