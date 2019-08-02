Белорусский разработчик мобильных игр попал в мировой топ-10 по загрузкам 1 2.08.2019, 11:01

1,450

игры от SayGames

За апрель-июнь приложения компании пользователи скачали около 200 миллионов раз.

Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг лучших мировых разработчиков мобильных приложений во втором квартале исходя из популярности их продуктов. В топ-10 паблишеров по количеству скачиваний попал и белорусский разработчик SayGames, пишет dev.by.

В общем рейтинге компания заняла шестое место. За апрель-июнь приложения компании пользователи скачали около 200 миллионов раз.

В отдельном рейтинге по загрузкам в App Store и Google Play белорусский разработчик занял седьмое место.

SayGames — это разработчик и издатель мобильных игр жанра Ultra Casual. Компания зарегистрирована в Минске в мае 2018 года. Штат насчитывает 6 сотрудников.

В апреле SayGames вышла на первое место по загрузкам среди белорусских компаний. В прошлом месяце игры разработчика пользователи скачали 100 миллионов раз. Выручка компании в июле превысила 100 тысяч долларов.

В App Store доступно 17 игр, разработанных SayGames, в Google Play — 16.

Самые популярные игры Say Games в июле:

Jelly Shift — 33 млн (App Store/Google Play)

Train Taxi — 19 млн (App Store/Google Play)

Battle Disс — 11 млн (App Store/Google Play)

OnPipe — 8 млн (App Store/Google Play)

House Paint — 7 млн (App Store/Google Play)