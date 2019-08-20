Ротшильд купил аэропорт Кишинева 20.08.2019, 9:48

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Фото: EPA/UPG

В Молдове аэропорт находится в центре скандала вокруг незаконного присвоения госимущества.

Новым владельцем международного аэропорта столицы Молдовы Кишинева стал Натаниэль Ротшильд - представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца 18-го века. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В документе отмечается, что международный аэропорт Кишинева "произвел потрясающее впечатление на мистера Ротшильда" - младшего из "четырех детей и единственного сына лорда Джэйкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джэймса Данна, канадского финансиста и магната". Личное состояние Натаниэля Ротшильда журнал Forbes в 2012 году оценил в один миллиард долларов.

Скандал вокруг аэропорта

Аэропорт Кишинева в 2013 году был передан в концессию компании Avia Invest. По сообщению портала unimedia.info, структура Ротшильда NR Investments, занимающаяся вложениями в недвижимость, приобрела 95 процентов акций этой компании. Сумма сделки не уточняется. Советник премьер-министра Молдовы Кристина Бужор заявила, что согласия властей на сделку не требовалось, поскольку это не предусмотрено концессионным контрактом.

В Молдавии уже много лет не утихает скандал вокруг передачи аэропорта компании Avia Invest. От прокуратуры требуют возбудить уголовные дела в отношении ряда высокопоставленных молдавских чиновников из-за предполагаемых нарушений при сдаче аэропорта в концессию. В числе прочего речь идет о подозрении в незаконном присвоении госимущества.