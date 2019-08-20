«Раньше к секонд-хендам относилась отрицательно, а сейчас обожаю» 20.08.2019, 14:04

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Бармен из Барановичей о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает барменом в одном из кафе, рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, как часто и где обновляет гардероб, на что откладывает деньги и почему жалеет, что в этом году не посадила огород:

- После школы я закончила курсы секретаря-делопроизводителя, однако устроиться на работу не получилось: не было опыта и меня никуда не хотели брать.

В 2010 году я поступила в БарГУ на специальность «Дошкольное образование. Практическая психология». Училась заочно, параллельно подрабатывая. На третьем курсе поняла, что выбранная специальность не принесет мне большого заработка. Поэтому, получив диплом, по специальности работать не пошла.

О работе бармена я не мечтала, но увидела в газете объявление и пошла на собеседование. После трехдневной стажировки меня взяли в штат.

Зарплата зависит от сезона

Барменом я работаю уже 4 года. График – два через два. Мне все нравится, и чувствую себя здесь как рыба в воде. Хотя, как и в любой другой профессии, есть свои плюсы и минусы.

К минусам можно отнести сезонность работы: летом тяжело – много людей. Иногда чувствую, что все надоело: касса, цены, люди. Каждый день похож на предыдущий, и иногда становится скучно. Также меня огорчает, что нет возможности карьерного роста.

Динамика моей работы – это несомненный плюс. Также к плюсам можно отнести неплохие отношения с руководством.

Зарплата зависит от сезона. Летом получаю в среднем 470-500 рублей. Зимой примерно 450. Конечно, хотелось бы зарабатывать больше. Но, если смотреть, сколько получают люди по городу, мой заработок не такой и плохой.

Не надо тратить деньги на съемное жилье

Собственной семьей я пока не обзавелась. Живу с родителями и братом. В финансовом плане намного легче: не надо тратить деньги на съемное жилье. Коммунальные платежи делим на всех. В месяц у меня уходит примерно 50 рублей.

Ежемесячно плачу за мобильный телефон, который приобрела в кредит. На это уходит 60 рублей. Плюс 20 – за пользование мобильной связью. На работу езжу на автобусе, а домой меня обычно отвозит мой парень. Поэтому проездной не покупаю, на талончики уходит около 10 рублей.

«Огород помогает экономить»

На продукты в месяц уходит примерно 100 рублей. Продукты я покупаю самые необходимые: хлеб, батон, мясо, крупу, молочную продукцию. Время от времени могу побаловать себя чем-то вкусным. Дорогие фрукты и красную рыбу не беру – жалко тратить на это деньги.

Мне не принципиально, где покупать продукты. Иногда беру акционные товары. Бывает, что могу обойти несколько магазинов в поисках продуктов по меньшей цене.

Мы с семьей живем в своем доме. В этом году решили, что огород садить не будем. Теперь я об этом жалею. Раньше свежая зелень и овощи воспринимались как должное. Сейчас их приходится покупать. В следующем году обязательно посажу огород. Он помогает экономить.

Средства для волос – профессиональные

Раньше я покупала обычные шампуни и средства по уходу за волосами. Казалось, волосы приобретали блеск, но в скором времени начинали выпадать. Однажды в качестве эксперимента купила средства в профессиональном магазине. Мне они понравились больше. Да, цены на профессиональные средства выше, но часто есть хорошие скидки.

Мыло, стиральный порошок, зубную пасту, средства для ухода за телом и моющие покупаю в обычных магазинах по мере необходимости. На все эти покупки уходит примерно 70 рублей в месяц.

Выбирая декоративную косметику, не отдаю предпочтение дорогой. Думаю, что она не оправдает свою цену. К акциям отношусь скептически – боюсь, что товар низкого качества. Поэтому покупаю косметику по средней цене.

Покупка вещей – способ расслабиться

За своей внешностью ухаживаю самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Волосы не окрашиваю, а стрижку мне делает мама. Это неплохая экономия. Раньше я покрывала ногти гелем, но со временем отказалась – результат не всегда соответствовал моим ожиданиям. Сейчас я делаю маникюр сама.

Вещи я покупаю часто – это мой способ расслабиться. Хожу на рынок, по магазинам, иногда езжу в Минск. Раньше к секонд-хендам относилась отрицательно, а сейчас обожаю. Люблю их за доступность и эксклюзивность. Смотрю, чтобы вещь была качественной, без катышков и с новой этикеткой. В месяц трачу на обновки примерно 45 рублей.

«Хочу поехать на море»

У меня есть возможность откладывать деньги. В идеале в копилку отправляется 100 рублей в месяц. Когда с деньгами сложно, могу отложить 20 рублей. Накопленную сумму планирую потратить на путешествие. Очень хочу поехать в сентябре на море. Мне даже неважно куда: можно в Украину, а может, повезет и удастся купить горящую путевку в Турцию или Египет.