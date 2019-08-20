10 суперпродуктов для продления молодости 20.08.2019, 14:06

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Список составили зарубежные диетологи.

Зарубежные диетологи представили вниманию 10 суперпродуктов, которые помогут в борьбе со старением. Среди рекомендаций: добавление в рацион черники и рыбы. Материал соответствующего содержания опубликован в издании Mirror, пишет orthodox.od.ua.

По мнению диетологов, одним из лучших способов оставаться молодым и здоровым является ежедневное употребление черники, что сказывается омолаживающим образом на всем состоянии организма. Улучшить состояние кожи позволяет добавление в рацион грецких орехов, миндаля и фисташек, содержащих в своем составе большое количество полезных жиров. Подобно орехам, противовоспалительные свойства зеленого чая также помогают сократить морщинки.

Ненасыщенные жирные кислоты в тунце сводят к минимуму появление преждевременных возрастных изменений. Сардина также богата Омега-3, как и скумбрия, лосось. Огурцы с низким содержанием калорий и высоким - питательных веществ, плюс вода, позволяют приостановить старение кожи, что следует взять во внимание.

Темный шоколад помогает бороться со старением, в частности, проявляется забота о кожном покрове. Флавоноиды в нем защищают от вредного воздействия УФ-лучей. Бобы отлично подходит для борьбы с морщинами, и всего три месяца их регулярного потребления способны улучшить внешний вид. Еще одним преимуществом является то, что они содержат клетчатку, антиоксиданты и витамин K.

Питательные вещества в грейпфруте поддерживают производство коллагена. Всего в одном плоде содержится более 100% рекомендуемой суточной нормы витамина С для взрослого человека. Эксперты включили в список и капусту, листовые овощи - это суперпродукты, которые богаты лютеином, защищающим от катаракты и мышечной дегенерации. Причиной преждевременного поседения является дефицит меди, ей богаты гриби шиитаке, которые не будет лишним включить в рацион.