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Как будет выглядеть новая Верховная Рада Украины

  • 21.08.2019, 13:46
Как будет выглядеть новая Верховная Рада Украины

Появилась схема размещения депутатских фракций.

Представители партии "Слуга народа", которая получила большинство мандатов в будущей Раде, будут сидеть ближе к трибуне парламента.

Будущие народные депутаты Украины согласовали схему размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале парламента.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Представители "Слуги народа" в количестве 254 нардепов, согласно опубликованной схеме, расположатся в первых рядах, возле президиума, ложи правительства и гостевой.

За будущими депутатами от "Слуги народа", расположатся представители таких партий: "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (25 мандатов), партия "Голос" Святослава Вакарчука (20 мандатов), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (26 мандатов), внефракционные депутаты (56 мест) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (43 мандата).


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