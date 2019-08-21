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Антонио Рукавина: У БАТЭ сильная команда с опытом игры в Европе

  • 21.08.2019, 16:21
Антонио Рукавина: У БАТЭ сильная команда с опытом игры в Европе
Антонио Рукавина

Завтра борисовчане сыграют с футболистами «Астаны».

Защитник "Астаны" Антонио Рукавина поделился ожиданиями от матча с БАТЭ в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, пишет pressball.by.

- Завтра нас ждет игра, которая сравнима с финалом. Знаем о сильных качествах оппонентов, их исторические достижения, и ждем непростого матча. Но, считаю, мы в хорошей форме и постараемся хорошо подготовиться дома. Мы играем дома и должны добиться положительного результата. Важнее всего будет не пропустить и выиграть матч.

- Какие слабости Вы видите у БАТЭ?

- Мы серьезно готовимся. Было время восстановиться. Про слабости БАТЭ мы будем говорить в раздевалке. В игре постараемся показать, как используем их слабости.

- Что Вам больше нравится — созидать или атаковать?

- Прежде всего, я должен думать о защите и, при возможности, помогать команде в атаке.

- БАТЭ сильнее предыдущих соперников "Астаны"?

- Думаю, шансы 50 на 50. У них сильная команда с опытом игры в Европе. Не думаю, что здесь есть смысл говорить о фаворитах, — сказал Рукавинa.

Матч "Астана" — БАТЭ пройдет 22 августа. Начало — в 17.00 по белорусскому времени.


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