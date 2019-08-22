Полет «Буревестника» 4 22.08.2019, 8:44

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ЦЕХ СБОРКИ РАКЕТЫ «БУРЕВЕСТНИК»

«Гордая птица» так быстро исчезла с радаров, как и появилась там.

Нечасто российское правительство пользуется инструментами базисной демократии. Поэтому интернет-опрос, который Кремль устроил в прошлом марте, был чем-то из ряда вон выходящим. Владимир Путин публично похвастался новыми образцами высокотехнологичного оружия и разрешил заинтересованной общественности определить, как они будут называться. Нужно было подобрать названия для лазерной системы, призванной сбивать самолеты и ракеты, для беспилотного подводного аппарата с атомным оружием на борту и для крылатой ракеты с ядерным двигателем, пишет журналист Der Spiegel Кристоф Зайдлер (перевод —inosmi.ru).

Фаворитом для последнего вида вооружения с небольшим отрывом оказалось название «Буревестник». После успешного онлайн-опроса гордая птица так же быстро исчезла с радаров общественности, как и появилась там. Но вот теперь она уже десять дней не исчезает из новостных выпусков информационных агентств мира. Предположительно во время испытаний системы «Буревестник», известной в НАТО под названием SSC-X-9-Skyfall, на плавучей платформе севернее Нёнокса на северо-западе России произошел взрыв. При этом погибло как минимум пять человек, и на какое-то время в регионе был зафиксирован повышенный уровень радиации.

Действительно ли взорвалась ракета «Буревестник», и что именно произошло, неясно до сих пор. Кроме крошечных количеств радиоактивного йода, обнаруженных одной из норвежских измерительных станций, иных радиоактивных частиц за пределами России зафиксировано не было.

Инцидент в России может стать вехой в новой глобальной гонке вооружений

Несмотря на это, взрыв у поселка Нёнокса можно рассматривать как явный знак того, что мир стоит на пороге новой ядерной гонки вооружения. Россия могла испытывать новое вооружение, способное доставлять и ядерные боеголовки, притом невиданным доселе способом. Речь идет о крылатой ракете с ядерным двигателем, которая может оставаться в воздухе сколь угодно долго и которую не способны сбить противоракетные системы противника. Так утверждает Кремль.

Президент США Дональд Трамп поспешил заверить всех в Твиттере, что и его страна располагает подобными системами. И что они даже еще более продвинуты. Пресс-секретарь администрации российского президента парировал это высказывание тем, что Путин якобы уже много раз заявлял о превосходстве российских военных инженеров перед их коллегами из других стран.

«Мы уже начали гонку ядерных вооружений», — так прокомментировал политолог Карло Мазала (Carlo Masala) из мюнхенского Университета бундесвера вербальную пробу сил обоих государств. По его словам, за последние два года Россия не провела ни одного учения без «ядерной составляющей». США также обновляют за миллиарды долларов свои ядерные вооружения, при этом страна целенаправленно делает ставку на более мелкие, так называемые тактические, образцы атомного оружия.

Первый образец боеголовки W76-2 весом всего 164 килограмма будет пригоден к использованию в обозримом будущем. Критики высказывают опасение, что небольшие боезаряды снижают порог сдерживания первого ядерного удара, потому что последствия кажутся контролируемыми. Сторонники же подобного оружия считают, что малые боезаряды позволяют проводить более гибкие военные операции и тем самым делают ядерное устрашение более действенным. В том числе и размещенные на немецкой авиабазе в Бюхеле атомные бомбы США — свободнопадающие бомбы И61-3 и —4 — будут скоро заменены на новую модель В61-12. Решение об этом было принято еще администрацией Обамы.

Гиперзвуковое оружие будет готово к использованию всего через пару лет

Особый риск несет в себе тип оружия, над которым работают оба этих государства, а также такие страны, как Франция или Китай: так называемое гиперзвуковое оружие. Оно перемещается к цели со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, оставаясь при этом управляемым. Оно может доставлять боеголовки быстро, не оставляя никакого реального шанса на его отражение.

«Если данное оружие действительно работает, то это полностью расшатает стратегическую стабильность», — предостерегает политолог Мазала. По его словам, пройдет еще три года или пять лет и оно станет пригодным к применению. «Мы неумолимо движемся к такой фазе ядерной гонки вооружения, когда значение будет иметь не столько масса, сколько класс вооружения».

В годы холодной войны ядерное устрашение заставило супердержавы договариваться о заключении договоров о контроле над вооружениями. Иначе гонка вооружения стала бы обходиться слишком дорого. Но теперь в защитном валу международных соглашений образовались глубокие трещины.

Россия и США только что вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (ДРСМД). «Утрата ДРСМД делает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений особенно важным», — предостерегают эксперты критически относящейся к гонке вооружений Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. Но есть серьезные сомнения в том, что обе стороны действительно заинтересованы в сохранении договора о стратегических ядерных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году.

Отсутствие интереса Китая к участию в режиме глобального контроля над вооружениями

Дело осложняется еще и тем, что все прежние соглашения не касались таких стран, как Китай. «Ядерный мир как был, так и остается двухклассовым обществом», — говорит Оливер Майер (Oliver Meier), заместитель руководителя группы по исследованию военной политики в фонде «Наука и политика» в Берлине. «Малые атомные страны — к ним относится и Китай — подают большим державам сигналы, что и их нужно иметь в виду, прежде чем начнутся переговоры о многостороннем контроле над вооружениями».

Это означает: если американцы и русские в массовом порядке демонтируют и утилизируют свои боеголовки, то у Китая появится серьезный интерес принять участие в договорах по контролю над вооружениями. Но как раз этого-то и не произойдет. С отказом от договора по ракетам средней и меньшей дальности и грозящим концом договора по ограничению стратегических вооружений разрыв грозит вновь увеличиться, предостерегает Майер: «Это не тот шаг, который способен привлечь китайцев к контролю над вооружениями».

Такие страны, как Индия и Пакистан, также не проявляют интереса к контролю над вооружениями, им атомное оружие нужно для взаимного устрашения. В последнее время отношения между этими двумя странами из-за разделенного Кашмира сильно ухудшились.

Израиль до сих пор официально не подтвердил, что обладает атомным оружием. У Северной Кореи оно есть, но она не хочет с ним расставаться, как того требуют США. Вместо этого страна продолжает проводить испытания ракет. Иран также грозит дальнейшей разработкой ядерного оружия в конфликте вокруг ядерной сделки с США. На фотографиях со спутников видно, что правительство страны в ближайшие дни запустит ракету, о которой официально заявлено, что она выведет на орбиту гражданский спутник.

Примечательно, что и Саудовская Аравия, смертельный враг Ирана, также проявляется большой интерес к ядерной технологии — правда, с одобрения и при поддержке США.

Попытки установить контроль над вооружениями также затрудняются некоторыми современными ведущими политиками. «Как минимум в четырех ядерных странах — в США, России, Индии и Пакистане — у власти сегодня находятся популисты», — говорит Майер. Громогласные любители поиграть мускулами из главных политических ведомств пока не испытывают желания разоружаться. Стрелки на Часах Судного дня, на которых журнал Bulletin of the Atomic Scientists оценивает опасность всемирной катастрофы, из-за сложной ситуации в области контроля над вооружениями показывают без двух минут двенадцать.

«Буревестник» останется на земле?

Без двух минут двенадцать — столько символические часы показывали только однажды, в 1953 году в разгар Корейской войны. В тот момент США только что провели испытание своей первой водородной бомбы, Советский Союз также усиленно работал над созданием аналогичной техники.

Полетит ли когда-нибудь российская крылатая ракета с ядерным двигателем, пока неясно. Согласно данным американских спецслужб, несколько испытаний закончились неудачами. США уже занимались подобным проектом под названием «Плутон» в пятидесятые и шестидесятые годы, но затем работы были остановлены. Поскольку подобный летательный аппарат во время полета оставляет за собой радиоактивный след, было решено отказаться от дальнейших испытаний. Возможно, та же судьба ждет и «Буревестник», и он останется на земле.

Как предполагает военный эксперт Эйч Ай Саттон (HI Sutton), российские военные могли испытывать у Нёноксы совершенно другое оружие, и это не лучшая новость. Саттон не исключает, что могла быть протестирована снаряженная несколькими атомными боеголовками мегаторпеда «Посейдон». Это еще одно из представленных Путиным в последнее время «чудо-вооружений». Ее прозвище — «машина Апокалипсиса».

Краткие выводы: США, Россия и другие ядерные державы усиленно вкладывают деньги в военные арсеналы. В то же самое время международный контроль над вооружениями ослабевает. Эксперты исходят из того, что будет трудно включить в систему контроля, такие государства, как Китай. Ситуация осложняется возникновением совершенно новых типов вооружения, таких, как гиперзвуковое оружие.