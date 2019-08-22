Ученые выяснили, кто обитает в озере Лох-Несс 22.08.2019, 11:23

1,654

Международная команда ученых более года исследовала шотландское озеро.

Международная команда ученых, более года исследовавшая шотландское озеро Лох-Несс, сообщит о результатах своей работы в начале сентября, пишет газета Otago Daily Times.

Целью экспедиции, которую возглавлял профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, было подтвердить или опровергнуть существование легендарного чудовища Несси.

Команда приступила к работе в июне 2018 года. Ученые собрали для анализа 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине.

Все образцы были секвенированы, образовавшиеся 500 миллионов последовательностей проходят сравнение с базой данных всех известных биологических видов.

Ранее существовало несколько теорий, объясняющих многочисленные сообщения о случаях наблюдения Несси. Джеммел заявил, что его исследование исключает большинство из них.

Ожидается, что итоги исследования будут объявлены 5 сентября на пресс-конференции ученого в Лох-несском выставочном центре.