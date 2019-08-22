«Батькивщина» предложила свою кандидатуру на пост вице-спикера Верховной Рады Украины 22.08.2019, 15:56

Ранее от этой должности отказалась партия «Голос».

Избранный народный депутат Андрей Кожемякин заявил, что ВО «Батькивщина» претендует на должность вице-спикера Верховной Рады.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Батькивщина выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера», — сказал он.

В то же время он не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост.

«Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно», — добавил Кожемякин.

По его словам, руководить фракцией Батькивщина вновь будет Юлия Тимошенко, а заместителем главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.

Напомним, украинская партия «Голос» отказался от должности вице-спикера в украинской Раде.