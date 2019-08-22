Что удивляет белорусов в Грузии 22.08.2019, 17:25

2,945

В последние годы все больше туристов из Беларуси выбирают отдых в Грузии.

Чем привлекает эта страна? Во-первых, туда не нужна виза. Во-вторых, добраться можно тремя способами на выбор – самолетом, автобусом или на личном автомобиле, В-третьих, по сравнению, например, с туристическими Египтом и Турцией отдых в стране гор обходится дешевле.

Чем удивляет Грузия белорусов? «Витебский курьер» сделал несколько выводов с точки зрения обычных туристов.

Потрясающая природа

Грузия – это горы, море, серпантины, горные реки, водопады и гуляющие сами по себе коровы. Горы действительно фантастические, аж дух захватывает! Пожалуй, ради этих впечатлений стоит решиться на поездку автобусом или автомобилем. С самолета оценить эту красоту в полной мере невозможно.

Отдельных слов заслуживают и грузинские коровы. По размеру они меньше наших и худее. Впрочем, это неудивительно, если учесть, что им приходится искать пропитание по горам.

Как рассказывали местные жители, утром коров выпускают на «самовыгул», день они гуляют, а вечером сами возвращаются домой. При этом грузинские буренки совсем не считают зазорным прилечь отдохнуть на проезжей части и даже не меняют позу, когда фуры и автобусы проезжают всего в нескольких сантиметрах от их копыт.

Общительность

Грузины – очень общительный народ. Заговаривают первыми на улицах и в общественном транспорте, спрашивают, откуда ты, советуют, где купить хороший сыр, у кого вкусное домашнее вино и где обязательно нужно попробовать хинкали.

Про Беларусь слышали далеко не все местные жители.

Гостеприимство

Гостям и туристам в Грузии очень рады. Это понятно, потому что многие жители живут за счет приезжих: сколько заработаешь летом в туристический сезон, на эту сумму и будешь жить.

Впрочем, наверняка, дело не только в деньгах. Гостеприимство у грузинов в крови. Они охотно приглашают к себе домой на стаканчик вина, не требуя оплаты, а чтобы поболтать.

А еще местные жители гордятся своей страной и ее достопримечательностями. Не только советуют, что обязательно нужно увидеть, но и предлагают на личном транспорте отвезти. Причем за весьма умеренную плату.

Правила дорожного движения

Наверное, правильнее сказать, их отсутствие. На узких горных дорогах в две полосы с резкими поворотами грузины спокойно гоняют на скорости в 120 километрах в час, не притормаживая даже перед камерами фотофиксации. Как нам пояснили, они все равно почти все не работают, а где находятся те единичные, которые функционируют, все водители знают. Кроме этого, местные водители очень любят обгонять: по встречной, по обочине – неважно, главное – с ветерком.

Еще одна интересная особенность: все водители строго пристегнуты, а вот пассажиров перевозят как придется. В некоторых маршрутках установлены дополнительные пуфики, а если людей очень много, то они спокойно могут высунуться в окно или висеть на подножке при открытой двери.

И такси, и маршрутки в Грузии останавливать нужно взмахом руки. Детей же спокойно перевозят на коленях, никаких автокресел мы не увидели.

Что при этом удивительно, грузины не без гордости заявляют, что аварии с участием местных жителей случаются очень редко.

Обменники

Деньги в Грузии можно поменять на каждом шагу, и не только в банках. Некоторые местные жители меняют деньги прямо за столиком возле своего дома, а курс у всех разный. Чем дальше от туристического центра – тем выгоднее.

Курят все и везде

Несмотря на то, что сигареты в Грузии в среднем стоят в полтора раза дороже, чем у нас, курят там очень многие, как мужчины, так и женщины. При этом везде: на улицах, за рулем, в кафе, ресторанах, на пляже, за прилавком магазинов. То, что рядом сидит ребенок или беременная женщина никого не смущает.

Еда: вкусно и много

В настоящих грузинских ресторанах и кафе порции не просто большие, они – огромные. Если это салат, то целый тазик, если фасоль – то горшочек, если картофель фри – то целая сковородка. В меню, кстати, количество грамм в порции не указывается. Зная, как выглядят блюда в наших ресторанах, мы начали заказывать по несколько позиций каждому. Официант участливо поинтересовался:

- А много не будет?

И он, конечно, оказался прав. От нескольких пунктов мы отказались, но все равно съесть все не смогли.

Грузины – любители торговаться

В Грузии можно и даже нужно торговаться. Местным жителям это очень нравится, они даже хвалят покупателей, которым удается сбить цену. Сделать это нетрудно. Такое впечатление, что грузины изначально закладывают в стоимость сумму, которую готовы уступить, потому как без проблем уменьшают цену на четверть, если не треть, особенно, когда делаешь сразу несколько покупок. С легкостью сбрасывают цену за поездку и многие таксисты.

В Грузии много пьют

В курортных местечках, например, в Кобулети или Уреки, алкоголь продают на каждом шагу как в заводской таре, так и собственного производства.

Грузины делают вино на любой вкус, чачу (местный самогон) и коньяк. Обязательный ритуал – продегустировать перед покупкой. В принципе, прогулявшись по туристической улице вечером, можно бесплатно «надегустироваться» так, что и покупать ничего не придется.

Но грузины не только угощают туристов, но и сами охотно выпивают, чаще всего вино. Но при этом пьяных местных жителей встретить на улицах практически невозможно.

Бездомные животные

Бродячих собак (котов мы встретили мало) на улицах грузинских городов очень много. Они дружелюбные, кастрированные (стерилизованные) и привитые от бешенства, а на ухе каждого из них – чип. Как нам рассказали, в некоторых парках Тбилиси даже установлены аппараты для кормления бездомных собак, но большинство четвероногих и так знают, где перекусить – возле многочисленных кафешек.