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Лига Европы: После первого тайма БАТЭ пропустил два мяча от «Астаны»

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  • 22.08.2019, 17:57
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Лига Европы: После первого тайма БАТЭ пропустил два мяча от «Астаны»

Борисовчане получили гол в раздевалку.

В 17.00 по белорусскому времени БАТЭ и "Астана" вышли на искусственный газон "Астана Арены" в Нур-Султане, пишет "Прессбол".

На 23-й минуте счет открыл защитник "Астаны" Марин Томасов. На 44-й минует БАТЭ получил гол в раздевалку. Отметился Юрий Логвиненко.

АСТАНА — БАТЭ — 2:0

НУР-СУЛТАН. "Астана Арена". Начало в 17.00

Судья — Сергей Бойко (Украина)

АСТАНА: Эрич (к) — Рукавина, Ротариу, Сигурьонссон, Томасов, Маевский, Мубеле, Шимунович, Логвиненко, Постников, Шомко.

Запасные: Мокин, Томашевич, Мужиков, Бейсебеков, Перцух, Янга, Муртазаев.

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш, Риос, Стасевич (к), Волков, Бага, Симович, Мукам.

Запасные: Черник, Березкин, Дубаич, Сарока, Копитович, Виллюмссон, Туоминен.

ГОЛ: 2:0 — Томасов (пас — Сигурьонссон, 23). Логвинов (44).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шомко (17), Мукам (26), Рукавина (38).


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