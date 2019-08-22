Илон Маск предложил новую идею как «разогреть» Марс 4 22.08.2019, 18:33

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Желание сделать Марс пригодным для жизни человека не оставляет Маска уже несколько лет.

Илон Маск известен не только благодаря своим компаниям, но и желанием колонизировать Марс. В своем Twitter-аккаунте миллиардер опубликовал сразу два предложения по "ремонту" атмосферы Красной планеты, передает 24tv.ua.

Что предложил Илон Маск? Обе амбициозные идеи привлекли внимание подписчиков Маска: как решение он рассматривает систему спутников с зеркалами на борту и даже ядерное оружие.

Желание сделать Марс пригодным для жизни человека не оставляет Илона Маска уже несколько лет. Основная проблема планеты – отсутствие плотной атмосферы и экстремальная для организма человека температура на поверхности. Для колонизации нужно искусственное стимулирование климатических условий для обеспечения жизни людей, животных и растений.

Ядерное оружие на Марсе и критика NASA. На своей странице в Twitter Маск сначала предложил нагреть полярные области Марса с помощью серии ядерных взрывов, которые "не вызовут повышение радиации и будут работать по аналогии с Солнцем", но идея была раскритикована NASA.

Другой способ. Позже изобретатель предложил альтернативу противоречивому решению – использование роя спутников, оснащенных специальными отражателями, которые выполнят роль искусственного солнца.

Возможно, для прогрева Марса нужно запустить тысячи спутников с солнечными отражателями, – заявил глава SpaceX и Tesla.

Кому принадлежит идея с зеркальными спутниками? Заметим, предлагаемая Маском идея принадлежит выпускнику университета Аризоны, который предложил в 2006 году использование легких орбитальных зеркал для терраформинга поверхности Марса. За это предложение студент Риджели Войда был удостоен премии NASA.