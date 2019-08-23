Житель Копыля: Cмысла разговаривать с Лукашенко я не вижу 3 23.08.2019, 13:53

2,762

Как живет город, в который диктатор решил не ехать.

21 августа Александр Лукашенко пообещал посетить Копыльский район — «самый отдалённый район Минской области». На самом деле, он оговорился. Как уточнили на государственном телевидении, он поедет в Крупки.

Журналисты «Радыё Свабода» посетили Копыль и поговорили с местными жителями.

«На встречу с Лукашенко не пошел бы. Не нужно это мне. Cмысла разговарить с ним не вижу. Если даже и задашь вопрос - все ответы на него известны».

«Маленькие зарплаты в городе. Люди работают, а зарплаты по 300 рублей в месяц. Это не зарплата, когда человек работает по восемь часов, не покладая рук.

«Просидишь в больнице. Будешь сидеть, талонов не будет, а на тебя смотрят, как на врага народа. Особенно на пенсионера. Умирать, говорят, нужно. Чтобы пенсию не платить», - рассказали журналистам жители Копыля.