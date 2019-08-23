Ученые назвали простой способ, как продлить жизнь

Ученые назвали простой способ, как продлить жизнь1
- 23.08.2019, 21:34
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Специалисты из Британии провели исследование.
Британские ученые выяснили, что самым оптимальным методом на пути к долголетию являются регулярные физические нагрузки.
Об этом говорится в их исследовании, опубликованном на British Medical Journal (перевод — unian.net).
В такие методы входит занятие спортом, долгие пешие прогулки и даже такой вид активности, как уборка квартиры.
Ученые установили, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73%.
Исследование также показало, что риск преждевременной смерти значительно повышается, если человек проводит более девяти часов в сидячем положении.