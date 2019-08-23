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Ученые назвали простой способ, как продлить жизнь

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  • 23.08.2019, 21:34
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Ученые назвали простой способ, как продлить жизнь

Специалисты из Британии провели исследование.

Британские ученые выяснили, что самым оптимальным методом на пути к долголетию являются регулярные физические нагрузки.

Об этом говорится в их исследовании, опубликованном на British Medical Journal (перевод — unian.net).

В такие методы входит занятие спортом, долгие пешие прогулки и даже такой вид активности, как уборка квартиры.

Ученые установили, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73%.

Исследование также показало, что риск преждевременной смерти значительно повышается, если человек проводит более девяти часов в сидячем положении.


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