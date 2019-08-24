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Почему важно начинать день со стакана воды с лимоном

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  • 24.08.2019, 10:23
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Почему важно начинать день со стакана воды с лимоном

Такое начало дня бодрит не хуже кофе.

В последнее время врачи и диетологи все чаще рекомендуют пить воду с лимонным соком натощак. Cайт «Популярная механика» рассказывает, как это влияет на организм.

Очищает организм

Вода с лимоном, выпитая натощак, выводит токсины и вредные вещества из организма. Лимоны очень кислые на вкус, но когда они попадают в организм, происходит сложная биохимическая реакция. В результате кислотно-щелочной баланс смещается в щелочную сторону. Лимонный сок стимулирует работу печени, которая начинает активнее выводить токсины, а вода их вымывает.

Помогает работе кишечника

Напиток стимулирует перестальтику кишечника, способствуя перевариванию пищи в течение всего дня. Вода с лимоном помогает при метеоризме и запорах.

Способствует потере веса

Чтобы быстрее сбросить вес, организм нужно ощелачивать, потому что все химические реакции гораздо лучше проходят в щелочной среде. А, как мы уже поняли, вода с лимоном щелочную среду поддерживает. Также лимоны содержат пектин, растворимое волокно, которое помогает меньше испытывать чувство голода. Вода с лимоном обладает и мочегонным эффектом, поэтому ее хорошо пить тем, кто страдает от отеков. К тому же, заменяя чашку чая или кофе с молоком и сахаром на воду с лимоном, вы просто употребляете меньше калорий.

Успокаивает раздраженный желудок

Если вы легли спать на полный желудок, то можете проснуться с изжогой или вздутием. В этом случае горячая вода в сочетании с лимонным соком (в котором содержатся флавоноиды) поможет снизить кислотность, а благодаря солям калия снимет приступы тошноты.


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