Российский историк: Пакт Молотова–Риббентропа был гнусным и аморальным сговором 24.08.2019, 11:43

Кремль пытается обелить этот пакт.

80 лет назад, 23 августа 1939 года, был заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа, пишет «Голос Америки».

О его роли и значении в последовавших затем событиях историки спорят до сих пор. Одни относят пакт к успехам советской дипломатии, другие клеймят документ позором.

К договору прилагался секретный дополнительный протокол о так называемом разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Он был настолько секретным, что целые поколения советских людей о нем ничего не знали. Его обнародование произвело эффект взорвавшейся бомбы.

Как следует из протокола, Сталин и Гитлер по сути договорились о разделе Европы, что вскоре и было осуществлено. Уже 1 сентября 1939 года грянула Вторая мировая война.

В 2009 году Европейский парламент провозгласил 23 августа днём памяти жертв сталинизма и нацизма

Профессор истории Андрей Зубов убежден, что пакт, безусловно, был сговором, причем гнусным и аморальным.

«Его за спиной других заключали два тоталитарных режима, которые мало того, что ни в грош не ставили интересы своих народов, так еще и абсолютно игнорировали волю народов, территория которых подвергалась разделу, – аргументирует он. – Это и есть сговор. В данном случае сговор – не оценочная характеристика, а совершенно объективная и точная».

Что касается самой сути пакта Молотова – Риббентропа, то именно он как ничто иное открыл прямой путь для Второй мировой войны, подчеркнул профессор. По его словам, 60 миллионов людей, которые погибли в этой войне, жертвы Холокоста и другие трагедии – это все на совести тех, кто пописали договор 23 августа 1939 года.

«Именно поэтому кремлевская пропаганда так старательно сегодня оберегает миф о необходимости и неизбежности заключения пакта, – констатирует он. – Потому что правильное видение этого договора в первую очередь обличает Сталина. То, что Гитлер был агрессором, к тому времени секрета ни для кого не составляло».

На тот момент Германия уже захватила Чехословакию и Моравию.

Одно слово Сталина, что он будет заключать пакт о ненападении и взаимопомощи с Англией и Францией могло навсегда остановило германскую агрессию, считает Андрей Зубов и поясняет: «Соотношение сил в Европе в 1939 году было таково, что даже после захвата Чехословакии Германия была бесконечно слабее Англии, Франции и Польши. Если бы они объединились, то, конечно, легко бы дали отпор фюреру, и нацизм, скорее всего, как фурункул, засох бы и отпал сам по себе через некоторое время. Но Сталин, всячески подталкивая заключение этого пакта, способствовал созданию ситуации войны в мире. И это обернулось невиданной в истории человечества трагедией».

Те, кто стремится обелить пакт, пытаясь выдать его как насущную необходимость и упирая на то, что у Сталина, по сути, не было иного выхода, либо совершают историческую ошибку, либо преднамеренно лгут, резюмировал профессор.

В свою очередь, автор недавно вышедшей книги «Русская история, беседы о смыслах…» профессор Игорь Чубайс настаивает, что пакт Молотова-Риббентропа стал просто сигналом о начале Второй мировой войны: «Потому что сразу через неделю после подписания пакта Германия напала на Польшу. Фактически в тот же день Советский Союз включился в процесс: немецкие самолеты летели до Варшавы по сигналу радиостанции, расположенной в Минске».

Этот договор много раз анализировался, и смысл его совершенно ясен, полагает Игорь Чубайс: «Здесь можно еще добавить, что Гитлер прекрасно помнил завещание Бисмарка, который говорил: Германия никогда не должна воевать на два фронта. Поэтому, желая развязать войну, фюрер сначала договорился со Сталиным, обезопасил себя с Востока, чтобы потом подавить и почти полностью захватить Европу. А когда он это сделал, то напал и на Советский Союз. Вождь народов глубоко просчитался, что привело к трагическим последствиям как для всего мира в целом, так и для нашей многострадальной страны».

Здесь много разных аспектов, продолжает профессор. В частности, это, на его взгляд, указывает на то, что Россия уже свыше ста лет не имеет своей истории: «Поэтому оценка пакта постоянно меняется. В течение десятков лет при советской власти утверждалось, что никакого секретного протокола не было и быть не могло. Потом, в 1989 году факт существования протокола был признан. Документ опубликовали и публично осудили как глубоко аморальный, неприемлемый и так далее. А в последние годы с подачи президента Путина нас опять начали заверять, что пакт был подписан своевременно, что он был правильным, что Сталин тем самым хотел выиграть время. Все возвращается на круги…»

Кремль пытается обелить этот пакт, потому что Россия провозгласила себя преемником Советского Союза, обобщил Игорь Чубайс. Как ему представляется, именно поэтому картина Второй мировой война и того, что ей предшествовало, остается серьезно искаженной и мифологизированной.