NASA назвало причину отмены стыковки российского «Союза» с МКС 1 24.08.2019, 12:21

В настоящее время «Союз» отвели на безопасное от станции расстояние.

Российский космический корабль «Союз», на борту которого находится робот Федор, не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции. Об этом сказал диктор во время трансляции, которая велась на сайте NASA, сообщает РБК.

«Проблема не с системами «Союза», а с системами на МКС, системой стыковки» — заявил он, добавив, что российские космонавты поменяют неисправный усилитель в системе «Курс».

Ведущий трансляции также добавил, что попытку пристыковать «Союз» к станции вновь предпримут в воскресенье, 25 августа. По его словам, корабль сможет пристыковаться через 24 и через 48 часов.